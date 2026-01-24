Youri Baas zit er lekker in bij Ajax. Hij heeft in de afgelopen vier wedstrijden drie doelpunten gemaakt. Ze waren allemaal met het hoofd, dat terwijl hij eerst vond dat hij daar een heel stuk beter in moest worden. Na afloop van de 2-0 overwinning op FC Volendam, blikt hij terug op een nieuwe kwaliteit van hem: de Baas zijn in de lucht.

Youri Baas was de gevierde man na afloop van Ajax - FC Volendam. Als aanvoerder stapte hij van het veld na 90 minuten en even later ontving hij ook nog eens een staande ovatie van de overgebleven fans in de Johan Cruijff ArenA. Zijn naam scandeerde door het hele stadion nadat hij twee doelpunten had gemaakt. Een mooi moment voor de verdediger die zich ontpopt tot één van de leiders van Ajax.

'Niet echt mijn ding'

De zo nuchtere Baas wordt er ongemakkelijk van als hij erover spreekt. Hij moest door Youri Regeer naar de fans geduwd worden. hij blikt er lachend op terug. "Dat is niet echt mijn ding. Davy Klaassen riep nog: Ga je daar blijven staan of kom je nog terug?" In alle euforie is het Baas zelf die juist kritisch op zichzelf blijft.

Hij vond dat koppen juist één van zijn aandachtspunten was en is daar de laatste tijd mee aan de slag gegaan. En met succes. In aanvallend opzicht heeft hij er nu al drie ingekopt in een tijdsbestek van een maand. "Ik ben beelden gaan kijken met trainers en heb ook andere verdedigers geanalyseerd", legt hij uit. "Jurriën Timber, Gabriel, Saliba... dat soort jongens. Daar kan je kleine dingen uit oppikken. En dat probeer je dan uit in de wedstrijd en op de training."

College in koppen

Er is bij Ajax veel aandacht geweest voor standaardsituaties de laatste tijd. Wat voor Baas dus wel lekker uitkwam. De jonge verdediger van Ajax krijgt na afloop veel vragen over wat hij nou heeft verbeterd in het koppen en waar hij nou op let. Als een professor legde hij uit waar hij zich allemaal mee bezighoudt in die korte secondes voordat de bal op zijn hoofd komt.

"Aanvallend koppen is sowieso heel anders dan verdedigend koppen. Ik focus me meer op het verdedigende koppen. Ik kijk naar wanneer ik contact maak met iemand, de timing van het springen en de houding van je lichaam, of je ingedraaid staat of niet. Dat soort kleine zaken, maakt een heleboel verschil", doceert hij.

Maar wanneer moet je dan ingedraaid staan en wanneer niet? "Dat hangt heel erg van de situatie af. Is de bal lang onderweg, of is het een strakkere bal? Heb je een grote spits tegenover je, want dan moet je waarschijnlijk eerder springen. Wanneer geef je een klein zetje om jezelf meer tijd te geven om te springen? Het hangt veel van dat soort zaken af."

Ontwikkeling van Baas

En hoe Baas dit allemaal weet? "Binnen Ajax analyseren we het verdedigen ook wel, maar ik heb ook iemand buiten Ajax die met mij beelden bekijkt en die analyseren we samen." De naam wil hij niet geven. "Het is een oude video-analist, geen ex-speler of iets in die richting." Het laat de volgende stap zien die Baas aan het zetten is, binnen zijn ontwikkeling.

Bij Ajax wordt hij steeds belangrijker als jonge leider en dat probeert hij in het veld ook steeds meer te vertalen. "Ik help het organiseren, het kantelen. Het is soms best lastig om als aanvaller de verdediging te bereiken en andersom. Het beste zou zijn als je per linie iemand hebt die de verantwoordelijkheid neemt. En dan ben je vooral bezig met de mensen de juiste kant opsturen."

Dat Grim en Ajax nu het naampje op hem plakken van leider, doet niet zoveel met Baas. "Ik doe eigenlijk heel het seizoen al hetzelfde. Ik voel me verantwoordelijk voor de afspraken, al helemaal in de laatste linie. Zo doe ik dat al gewoon het hele seizoen."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.