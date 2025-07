Koningin Máxima was in het stadion aanwezig bij de wedstrijd tussen de Oranje Leeuwinnen en Wales. De Nederlandse vrouwen wonnen de eerste EK-wedstrijd met 3-0. Na afloop deed de koningin haar zegje over de zege.

"Bent u trots?", luidde de eerste vraag aan Máxima door de interviewer van de NOS. "Jaaa, echt geweldig trots", zei de in een oranje jurk gehulde Máxima. Haar jongste dochter Ariana stond in een witte jurk naast haar eveneens na te genieten van de fraaie vertoning in Luzern, Zwitserland.

Bijna-doelpunten

"Zo hebben zo goed gespeeld", voegde ze er knikkend nog aan toe. "Mooie doelpunten. Echt. En heel mooie bijna-doelpunten." Dat laatste zegt ze terwijl ze een stap zet richting de camera en schaterlacht. Daarna richt ze haar aandacht op Nigel de Jong, de oud-topspeler die met Oranje in de finale stond van het WK 2010 en tegenwoordig directeur topvoetbal is bij de bond KNVB. Vervolgens wordt de reclame ingezet op NPO 1.

Met de 'bijna-doelpunten' doelde Máxima mogelijk op schoten op de lat van Jill Roord en Jackie Groenen. Nederland won dankzij doelpunten van Vivianne Miedema, Victoria Pelova en Esmee Brugts. Miedema scoorde vlak voor rust de 1-0 en maakte daarmee haar honderdste treffer in Oranje.

Vivianne Miedema

Ook prinses Ariana was present in Luzern, Zwitserland.

Programma van Oranje Leeuwinnen op het EK

Op woensdag 9 juli speelt Oranje tegen Engeland en op zondag 13 juli is Frankrijk de laatste tegenstander in de poule.Het Europees Kampioenschap is woensdagavond begonnen. Finland won de openingswedstrijd tegen IJsland met 1-0. Gastland Zwitserland verloor in eigen huis met 1-2 van Noorwegen.

Tijdens het EK voetbal bij de mannen vorig jaar in Duitsland, kwam niemand van het koninklijk gezin kijken naar de wedstrijden van Oranje. Naar verluidt zou koning Willem-Alexander alleen naar de finale zijn gegaan als Oranje zich daarvoor had geplaatst. Nederland verloor echter in de halve finale van Engeland met 1-2.