Vivianne Miedema heeft haar naam als topspits maar weer eens waargemaakt. Tegen Wales maakte de Oranje Leeuwin haar honderdste treffer als international van Nederland. Onder toeziend oog van duizenden Oranje-fans met vlaggen én luid gezang én koningin Máxima zette Miedema haar naam in gouden letters in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal.

Miedema schreef razendsnel een bijzondere mijlpaal op haar naam en zette zo direct in het eerste duel haar stempel op dit EK. Haar doelpunt was typisch voor haar speelstijl: ze maakte ruimte voor zichzelf en schoot de bal met een prachtige goal voorbij de keeper van Wales. Daarmee heeft ze nu haar honderdste interlandgoal voor de Oranje Leeuwinnen te pakken.

Miedema in tranen

De nuchter Fries laat normaliter weinig emoties los, maar eerder gaf ze al te kennen dat deze mijlpaal wel 'heel bijzonder' was. Dat bleek ook wel na de treffer op het EK in Zwitserland. Miedema had zichtbaar moeite om haar tranen te bedwingen toen ze uitgebreid zwaaide naar haar broer en moeder.

Ongekende cijfers

De statistieken van Miedema zijn werkelijk indrukwekkend, zeker binnen het internationale voetbal: honderd doelpunten voor Oranje en dat op slechts 28-jarige leeftijd. Terwijl Memphis Depay bij het Nederlandse mannenteam jaagt op de felbegeerde 51 goals, waarmee hij de topscorer aller tijden in Oranje wordt, heeft Miedema dat aantal al bijna verdubbeld in 129 interlands voor de Oranje Leeuwinnen. Dat is simpelweg buitengewoon zeldzaam en al helemaal omdat het geen enkele penalty betreft.

Géén concurrenten om topscorerstitel

Miedema hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over haar positie als topscorer van de Oranje Leeuwinnen. Met 100 doelpunten voert ze het klassement met grote afstand aan; Lieke Martens en Manon Melis volgen pas met respectievelijk 62 en 59 treffers. Uit de huidige selectie staan ook Sherida Spitse (46) en Lineth Beerensteyn (39) in de top vijf, maar zij blijven nog op flinke afstand achter Miedema.

Dit is Vivianne Miedema: topscorer van Oranje met 100e goal op EK 2025, relatie met oud-teamgenote en twijfels over eigen lichaam Vivianne Miedema heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd, maar haar weg naar succes vergde ook enorm veel mentale kracht. Meerdere keren moest ze maandenlang revalideren, waarbij haar grote liefde Beth Mead een steunpilaar voor haar was. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest invloedrijke speelsters in de geschiedenis van de Oranje Leeuwinnen.

Rolmodel voor jonge meisjes

Naast haar voetbalkwaliteiten is Miedema een boegbeeld voor het vrouwenvoetbal geworden, in Nederland én ver daarbuiten. Haar openheid over haar relatie met de Engelse voetbalster Beth Mead én problemen rondom mentale gezondheid maken haar tot rolmodel. Met haar honderdste goal bewijst Miedema haar status als grootste spits die Oranje ooit gekend heeft. Ze is meer dan het gezicht van een gouden generatie; ze is de inspiratie voor jonge meisjes met een droom.

Oranje Leeuwin Vivianne Miedema openhartig over kinderwens met EK-tegenstander Beth Mead: 'We zijn er klaar voor' Topvoetbalster Vivianne Miedema heeft zich uitgesproken over de kinderwens die ze heeft met haar Britse vriendin Beth Mead. De Oranje Leeuwin geeft vlak voor het EK toe dat ze daarover twijfelt door de manier waarop de wereld er nu uitziet. "Egoïstisch gezien wil ik er zeven."

EK-opener tegen Wales

Voor de Oranje Leeuwinnen is het EK in Zwitserland op zaterdag 5 juli. De ploeg van Andries Jonker begon uitstekend aan het eindtoernooi .... De Oranje Leeuwinnen móéten winnen van Wales om een goede uitgangspositie neer te zetten voor de krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli).

Oranje Leeuwinnen naar loodzwaar EK vrouwenvoetbal: het programma, de stand en tv-gids Het EK vrouwenvoetbal is het laatste kunstje van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Hij staat met de Nederlandse speelsters voor een loodzware uitdaging. De groepsfase is al zo pittig, dat Oranje op haar best moet zijn om de knock-outfase te bereiken. Hier lees je alles over het EK voor vrouwen in Zwitserland.

