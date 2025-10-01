Antony heeft openhartig gesproken over de zware periode die hij doormaakte in Engeland en bij Manchester United. Hij haalt flink uit naar de club die hem 'respectloos behandelde'. Toch heeft de Braziliaan zijn geluk weer gevonden.

Voormalig voetbalster Antony heeft in een interview met radiostation 'Onda Cero' openhartig gesproken over zijn opmerkelijke beslissing om zijn carrière voort te zetten bij Real Betis. De Braziliaan onthulde ook de bizarre moeilijke momenten die hij doormaakte bij Manchester United.

"Het waren enorm moeilijke maanden in Engeland, meer dan 40 dagen in een hotel, ik trainde apart van de rest van het team...", vertelt de oud-Ajacied. Ik voelde me respectloos behandeld, maar dat is niet het punt. Ik wil geen ruzie veroorzaken, zo is het leven."

Uiteindelijk heeft hij ook mooie momenten beleefd in zijn periode van 2022 tot 2025 bij United. "Ik ben de club erg dankbaar, er waren slechte tijden maar ook goede tijden en twee trofeeën. Mijn familie reisde vier of vijf dagen voordat het contract definitief werd naar Sevilla, ze huurden een huis. Ik had al met ze gesproken, mijn hart zei me terug te keren naar Betis."

Geluk

Dat bleek een goede beslissing voor de aanvaller. "Ik zet geluk altijd boven alles, en hier was ik ontzettend gelukkig. Ik weet dat mijn kinderen en mijn vrouw hier gelukkig zijn. Voordat ik de beslissing nam, heb ik met mijn familie gesproken. Het is een fantastische stad, net als de mensen. Niet alleen de fans, maar iedereen in het algemeen."

Die fijne omstandigheden hebben ook een positieve impact op zijn spel. "Geluk was mijn prioriteit, want ik weet dat als ik gelukkig ben, de dingen goed gaan. Geld is belangrijk, maar geluk is veel belangrijker," verklaarde hij.

Dromen

Antony hoopt nog veel te bereiken met Betis. "Het team is fantastisch. De sfeer in het team is de beste die ik ooit heb meegemaakt. Iedereen lacht, iedereen praat en dat maakt een enorm verschil. Iedereen blijft verenigd en dat is ook belangrijk. Het Cartuja-stadion is een erg goed stadion. Ik droom van de trofee, maar er zijn nog zoveel wedstrijden. Elke dag in dit fantastische team lacht iedereen. Ik hoop dat we de trofee winnen, want de fans van Betis verdienen het."

Real Betis staat na zeven speelronden op de zesde plaats in La Liga. De ploeg speelt donderdagavond in de Europa League tegen PFC Ludogorets Razgrad.

