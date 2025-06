De penningmeester van Bayer Leverkusen kon deze zomer voorlopig zijn geluk niet op. Hij zag Florian Wirtz en Jeremie Frimpong voor een gezamenlijk bedrag van zo'n 180 miljoen euro naar Liverpool verkassen. Met een volle portemonnee wil Erik ten Hag zakendoen met PSV.

In Duitsland is het ze ook niet ontgaan dat de Amerikaan Malik Tillman uitzonderlijke voetbalkwaliteiten heeft. Met hem draaide PSV als een tierelier, zonder hem verliep het moeizaam. Niet gek dat in de periode dat de middenvelder geblesseerd was veel punten werden gemorst, wat ze bijna het kampioenschap kostte. Gelukkig voor PSV was Tillman net op tijd hersteld om te helpen in de spannende titelstrijd met Ajax.

Arne Slot breekt Engels transferrecord voor derde versterking Liverpool en doet Erik ten Hag pijn Florian Wirtz is na wekenlange speculatie eindelijk officieel speler van Liverpool. Het Duitse supertalent komt over van Bayer Leverkusen, de club waar de Nederlandse trainer Erik ten Hag net begonnen is aan zijn nieuwe klus. Liverpool breekt het transferrecord in de Premier League voor de komst van de veelzijdige Wirtz.

Nadat Tillman terugkeerde van zijn blessure, scoorde hij nog vijf goals en gaf hij één assist. In de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam kwam hij ook tot scoren. Zijn statistieken bij PSV zijn imposant voor een middenvelder; hij was in 73 officiële duels betrokken bij 44 goals (25 doelpunten en 19 assists).

PSV verlangt miljoenen

In de Duitse media wordt gesproken over een gelimiteerde afkoopsom in het contract van Tillman, maar Rik Elfrink, clubwatcher van PSV voor het ED, meldt dat hier geen sprake van is. Er is er wel eentje, voor Bayern München. Maar die clausule is voor de club die Tillman aan PSV verkocht pas geldig in de zomer van 2026.

🚨⚫️🔴 BREAKING | Bayer 04 Leverkusen have opened talks to sign Malik #Tillman!



B04 are open to activating the release clause and consider him an exciting player. No full agreements yet. More talks scheduled.



His contract with PSV Eindhoven is valid until 2028.@SkySportDE 🇺🇸 pic.twitter.com/7P741ZxMuR — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 23, 2025

De recordaankoop van Leverkusen is Kerem Demirbay. Hij kwam in 2019 voor een bedrag van 32 miljoen euro. Overigens lijkt de club spoedig dat record te breken, want Liverpool-speler Jarell Quansah moet voor 40 miljoen euro overkomen.

'Erik ten Hag shopt bij Arne Slot: verdediger Liverpool moet Bayer Leverkusen versterken' Erik ten Hag gaat als nieuwe trainer van Bayer Leverkusen shoppen bij het Liverpool van Arne Slot. De coach heeft zijn oog laten vallen op de Engelse verdediger Jarell Quansah en er zou zelfs al een persoonlijk akkoord zijn bereikt.

Interesse in Paixão

De nieuwe club van Erik ten Hag kijkt ook een aantal kilometer westelijker rond in Nederland, bij Feyenoord. Igor Paixão zou een interessante speler zijn, vinden ze in Duitsland. Maar ook daar geldt hetzelfde als bij PSV; Leverkusen moet flink lappen wil het de Braziliaan overnemen. Ook is er concurrentie vanuit Frankrijk, Italië en Engeland om zijn handtekening.

'Feyenoord mikt op recordbedrag voor Igor Paixao, steeds meer clubs zijn geïnteresseerd' Het heeft er alle schijn van dat Igor Paixão zijn laatste officiële wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. Meerdere clubs hebben de Braziliaanse linksbuiten op de korrel, na een sterk seizoen in Rotterdam. Daarom hangt er ook een behoorlijk prijskaartje aan Paixão.

