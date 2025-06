Voetbalicoon David Beckham heeft een emotionele lunch met zijn moeder achter de rug. De Brit laat via Instagram weten dat zij de hele tijd aan het huilen was door een speciale gebeurtenis in de familie.

De oud-voetballer werd namelijk door koning Charles geridderd in Engeland en staat nu officieel bekend als Sir David Beckham. Zijn vrouw Victoria, ex-Spice Girl en modeontwerpster, is Lady Beckham geworden. Er werd al lange tijd gespeculeerd over de eretitel.

Beckham zag dinsdag voor het eerst zijn moeder sinds het grote nieuws. Ze genoten van een lucnh, maar de moeder van de voetballegende kon haar tranen niet bedwingen. "Ze huilde toen ze binnenkwam, tijdens het eten en nog steeds toen ik wegging. Het is een speciaal moment voor ons allemaal. Ik hou van je, mam", schrijft de 50-jarige op Instagram.

Geridderde topsporters

Beckham is niet de eerste (ex-)sporter die is geridderd. Uit de voetballerij kreeg Manchester United-trainer Alex Ferguson ook al de onderscheiding. Verder zijn Andy Murray (tennis), Mo Farah (atletiek), Lewis Hamilton (Formule 1), Chris Hoy (baanwielrennen), Bradley Wiggins (wielrennen), Nick Faldo (golf) en Bill Beaumont (rugby) ook al geridderd.

Voetbalcarrière

Beckham heeft veel bereikt in zijn actieve voetbalcarrière. Hij speelde 115 interlands voor het Engelse nationale elftal. Hij speelde voor grote clubs als Manchester United, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy en Paris Saint-Germain. Na zijn carrière werd Beckham onder andere mede-eigenaar van het Amerikaanse Inter Miami. De Engelsman is vader van vier kinderen en is ook al langere tijd ambassadeur van The King's foundation in Engeland.

Familieruzie

Ondanks het speciale eerbetoon is niet alles koek en ei in familie Beckham. Er zouden namelijk porblemen zijn met de oudste zoon van David en Victoria: Brooklyn. Hij was dan ook niet aanwezig op de vijftigste verjaardag van de oud-voetballer. De vriendin van Brooklyn, Nicola Peltz zou de grote boosdoener zijn, beweert een insider in de Daily Mail.

'Schoondochter (30) zorgt voor pijnlijke breuk in gezin van voetbalicoon David Beckham' De oudste zoon van David en Victoria Beckham maakt zich steeds meer los van het gezin. Zoon Brooklyn staat centraal in een familieruzie. Hij was niet aanwezig bij de vijftigste verjaardag van de ex-voetballer. Maar nu lijkt de schoondochter de grote boosdoener.

Peltz is een bekende Amerikaanse actrice. Zij zou niet door één deur kunnen met Victoria Beckham. Daarnaast kon ze het niet goed vinden met Kim Turnbull, de inmiddels ex-vriendin van broertje Romeo Beckham. Turnbull en Brooklyn zouden vroeger een relatie hebben gehad. Zij was aanwezig op het feest, waar Peltz zich niet comfortabel bij voelde.