Jong Oranje begint donderdagavond aan de eerste wedstrijd op het EK onder 21. Ian Maatsen start fit in de basis tegen Finland, maar het had niet veel gescheeld. Dat onthult zijn moeder.

Wendy, de moeder van de Aston Villa-verdediger, is aanwezig in het stadion in Slowakije om haar 23-jarige zoon in actie te zien. In gesprek met Voetbal International onthulde ze dat het weinig had gescheeld of haar zoon had niet op het veld gestaan.

"Hij was niet lekker, een beetje ziekjes", vertelt ze. "Maar hij is opgelapt en klaar voor het EK." Ondanks een lang seizoen in Engeland is hij fit. "Hij is klaar om te vlammen en wil hier winnen. Het is zijn laatste EK met Jong Oranje, want hij is nu 23. Hij gaat ervoor."

23 jaar

Aan het EK onder 21 mogen ook oudere spelers meedoen, omdat je tijdens de kwalificaties voor het eindtoernooi maximaal 21 jaar oud mag zijn. Zo kunnen er dus spelers van 23 jaar aan een toernooi meedoen.

Finland - Nederland

Jong Oranje speelt de eerste wedstrijd tegen Finland. De ploeg van Michael Reiziger, met 'ervaren' talenten als Devyne Rensch, Ryan Flamingo, Kenneth Taylor, Ian Maatsen en Jorrel Hato, wordt gezien als één van de topfavorieten voor de EK-titel.

Het team plaatste zich overtuigend voor het toernooi door alle tien kwalificatiewedstrijden te winnen en daarmee het maximale aantal van dertig punten te behalen. Het doelsaldo spreekt ook voor zich: 32 voor en 3 tegen.

Bondscoach Reiziger en aanvoerder Rensch spraken voorafgaand aan de eerste wedstrijd het vertrouwen uit: "Ik wil het hoogste bereiken, net als toen ik speler was. Dat begint nu met dit EK. We gaan niet om mee te doen, we gaan om te winnen", vertelde Reiziger tegen Voetbal International.

Poulefase

Jong Oranje is ingedeeld in een poule met Finland, Denemarken en Oekraïne. De bovenste twee teams uit deze poule plaatsen zich voor de kwartfinale. De strijd om een plek bij de beste twee belooft spannend te worden: met name Denemarken beschikt over een sterke lichting spelers, maar de eerste horde is nu dus eerst Finland. Drie punten pakken tegen de Finnen zou een uitstekende start van het toernooi zijn voor de jonge Nederlandse talenten.