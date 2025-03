Oproep om regels te wijzigen na blamage bij Ajax - AZ: 'Dit is zó onrechtvaardig!'

De scheidsrechter bij Ajax - AZ zorgde voor een opvallende discussie. Dennis Higler gaf een tweede gele kaart aan Alexandre Penatra. De VAR mag op zo'n moment niet meer op de lijn komen om dat eventueel terug te draaien. Dat moet veranderen, vinden de tafelgasten bij Studio Voetbal.

Jeroen Stekelenburg is van mening dat er een aanpassing in de regels van de VAR moet komen. "Dit is zo onrechtvaardig, anders had AZ vijftien of twintig minuten met een man meer kunnen spelen." Pierre van Hooijdonk is het daarmee eens: "Je mag fluiten, maar laat het heel even lopen. Je moet jezelf helpen, wat tijd kopen en dan roep je de vierde man even."

Stekelenburg denkt dat het ermee te maken heeft dat Higler net Anton Gaaei een rode kaart gaf en daarom wat sneller nog een kaart trekt. Van Hooijdonk stelt dat alle clubs uit de top drie sneller zo'n moment meekrijgen. "Je moet gewoon de beste scheidsrechters op de beste wedstrijden zetten", is Afellay van mening. "Het is wel gewoon topsport, hè."

Wouter Goes

Afellay ziet twee honderd procent fouten en snapt daarom wel dat de spelers van AZ wilden stappen. Stekelenburg was het daar volledig mee oneens: "Dit gebeurt wekelijks!" Theo Janssen haakt erop in en richt zich op Wouter Goes. Hij vond het schandalig dat de verdediger zijn medespelers van het veld wilde halen. Goes ontkende dat later in het interview na de wedstrijd, maar dat ging er bij Janssen niet in.

"Dat was echt een slecht interview", zegt Janssen. "Hij kwam totaal niet uit zijn woorden." De 20-jarige Goes had volgens de oud-middenvelder van onder andere FC Twente en Ajax zich twintig jaar geleden niet zo kunnen gedragen, want dan had hij een 'paar ellebogen gekregen'.

Jordy Clasie

Afellay was verder nog groot fan van Jordy Clasie. "Als je hem vergelijkt met Jordan Henderson: dat is een wereld van verschil." De 33-jarige Clasie is aanvoerder van AZ en neemt zijn ploeg al het hele seizoen bij de hand. "Hij heeft altijd oog voor mensen tussen de linies", blijft Afellay lyrisch. "Hij is klein van stuk, maar groot van naam."

