Willem van Hanegem doet opvallende uitspraken na Ajax - AZ: 'Laat het wel eerlijk verlopen'

Willem van Hanegem heeft met stijgende verbazing naar de arbitrage gekeken bij Ajax - AZ. De columnist van het Algemeen Dagblad en oud-voetballer vindt dat de Amsterdammers te veel geholpen worden de gehele competitie en volgens hem was dat ook tegen AZ het geval.

'Ajax staat bovenaan en ze mogen van mij kampioen worden. De ploeg met de meeste punten verdient dat. Maar laat de competitie wel eerlijk verlopen en laat scheidsrechters dan vanaf nu vooral goed en eerlijk fluiten. Ajax heeft dit seizoen te veel gemakkelijk gegeven penalty’s gekregen, of op een andere manier geprofiteerd van discutabele beslissingen', luidt de conclusie van Van Hanegem.

Van Hanegem noemt een aantal momenten waarop Ajax geluk had tegen de Alkmaarders. 'Tijdens Ajax-AZ. Aan de eerste goal van Ajax gaat een zware overtreding vooraf, maar de goal werd toch goedgekeurd. En de tweede gele, en dus rode kaart die een speler van AZ kreeg, sloeg nergens op. Dat was gewoon een zuivere sliding, gewoon een manier om de bal te spelen. Dat ziet iedereen die voetbal begrijpt.'

Volgens Van Hanegem moet arbiter Dennis Higler zich achter de oren krabben of hij überhaupt nog gaat fluiten. 'Als een scheidsrechter dat niet ziet - en heel snel naar een gele kaart grijpt, terwijl hij ook drie of vier seconden even na had kunnen denken, moeten ze hem niet meer laten fluiten. Wie dit niet ziet, is geen goede scheidsrechter. Ik ben dus benieuwd of we scheidsrechter Dennis Higler nog in actie gaan zien dit seizoen. Nu zei hij al tijdens de wedstrijd dat hij fout zat. Maar wat heb je daaraan in een competitie waarin het om heel veel geld gaat?'

Na de topwedstrijd tussen Ajax en AZ ging het vooral over het optreden van arbiter Higler. De arbiter zou op het veld al hebben toegegeven dat hij een fout maakte bij het toekennen van een tweede gele kaart aan Penetra, zo vertelde Jordy Clasie na afloop. "Ongelooflijk. Het is echt bizar, serieus. Hij zei ook na dat moment: 'I made a big mistake', daar koop je niks voor. Het is werkelijk waar schandalig, serieus."

