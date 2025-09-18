De KNVB gaat de toelichting van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 'zorgvuldig bestuderen' op de uitspraak in een hoger beroep van Vitesse. De club wordt sinds die uitspraak weer toegelaten in het betaald voetbal. Er worden 'mogelijke vervolgstappen' in kaart gebracht.

De KNVB wil pas na "zorgvuldige bestudering en analyse" een reactie geven op de toelichting van het gerechtshof. Vitesse had een hoger beroep aangespannen tegen het besluit van de voetbalbond de proflicentie af te nemen.

Op 3 september oordeelde het hof in een kort geding dat Vitesse voorlopig moet worden toegelaten tot het betaalde voetbal. De Arnhemse club begon daarop alsnog aan de competitie en speelde inmiddels twee wedstrijden in de eerste divisie.

Het hof erkent dat Vitesse de regels heeft overtreden, maar stelt in een woensdagavond gepubliceerde toelichting dat er onvoldoende grond is voor het oordeel "dat Vitesse nog tot in de beroepsprocedure een onwillige houding heeft aangenomen en dat sprake is van een patroon van schending van haar informatieplicht dat zich na augustus 2024 heeft voortgezet".

Consequenties

"Wij zullen het volledig gemotiveerde arrest zorgvuldig bestuderen en analyseren en samen met onze adviseurs de mogelijke vervolgstappen en consequenties in kaart brengen", aldus een woordvoerder van de KNVB.

Het hof schrijft dat de licentiecommissie en de beroepscommissie de procedures over intrekking van de licentie van Vitesse met grote spoed en onder hoge druk hebben gevoerd. Daarbij zijn echter de actuele ontwikkelingen rond Vitesse buiten beschouwing gelaten en dat had volgens het hof wel gemoeten, zeker gezien de verstrekkende gevolgen voor de club.

Spoedprocedures

Omdat de licentiecommissie en de beroepscommissie voor het begin van het voetbalseizoen hun besluiten moesten nemen, is er gehandeld alsof er sprake was van spoedprocedures. Dat had volgens het hof niet gemoeten. "Door de snelheid zijn beginselen van een behoorlijke procesorde in het gedrang gekomen. Daardoor zijn de actuele ontwikkelingen rond Vitesse (met name de overname door de zogenoemde Sterkhouders en de beoogde nieuwe inrichting van de organisatie) onvoldoende meegenomen in de besluitvorming", aldus het hof.

Dat heeft het vermoeden dat in de door Vitesse aangespannen bodemprocedure de rechter zal oordelen dat de besluiten vernietigbaar zijn, omdat ze in strijd zijn met de regels over het tot stand komen van besluiten en het licentiereglement.

