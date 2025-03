'PSV'er Ismael Saibari schaadt alle normen en waarden van de club'

Ismael Saibari kreeg een keiharde veeg uit de pan van PSV-trainer Peter Bosz. De ervaren hoofdtrainer was 'helemaal klaar' met het gedrag van de jonge middenvelder, toen hij voor de 'zoveelste keer' te laat kwam. Robert Maaskant begrijpt de reactie van Bosz héél goed, stelt hij in Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Hij schaadt alle normen en waarden van de club."

Saibari zou een basisplaats krijgen in het prachtige Champions League-affiche met Arsenal, maar verscheen te laat bij een bespreking. Bosz gaf aan dat het niet om 'één, niet vijf keer, maar voor de zoveelste keer' ging dat zijn pupil niet op tijd aanwezig was en liet Saibari achter in het hotel.

"In dit geval had ik hetzelfde gedaan als trainer. Hij schaadt hiermee mee alle normen en waarden van de club. Dat vind ik héél slecht", luidt de mening van Maaskant.

'Zijn marktwaarde daalt onmiddelijk'

De trainer van Helmond Sport wijst erop dat Saibari zowel het club-, team- als individuele belang ernstig in gevaar heeft gebracht met zijn actie. "Hij schaadt het clubbelang door te laat te komen, waardoor de club móét reageren. Het teambelang wordt geschaad, omdat je vlak voor de wedstrijd je opstelling moet aanpassen. En daarnaast lijdt het individuele belang, want anders wordt de trainer bekritiseerd."

Maaskant voegt er daarna snel aan toe dat het ook gevolgen heeft voor zijn marktwaarde. PSV kan naar verwachtingen tientallen miljoenen ontvangen voor de Marokkaanse middenvelder, maar Maaskant verwacht dat grote clubs ook gaan twijfelen. "Zijn marktwaarde daalt onmiddellijk. Grote clubs zien dit natuurlijk ook. Als dit herhaald gedrag is, dan denken zij ook: gaan we daar dan zoveel geld voor betalen?"

Ingrijpen van Bosz

De oud-trainer van onder meer NAC Breda, Excelsior en Go Ahead Eagles vindt dat het handelen van Bosz een pluim verdiend. "Het gevaar is altijd dat je de geloofwaardigheid van je groep verliest. Op het moment dat je het één keer goedkeurt, dan kan dat misschien. Maar als je het twee keer met de mantel der liefde gaat bedekken, dat werkt niet bij een spelersgroep", gaat Maaskant verder.

"Als trainer val je op zo’n moment middenin een groep haaien, waarin je moet zien te overleven. In een spelersgroep heb je vaak twaalf tot vijftien jongens die een bloedhekel aan je hebben, omdat ze niet opgesteld worden. Zij zullen elke kans aangrijpen om te stellen dat je er niks van begrijpt. Dan moet je wel de sterkste zijn en heel veel duidelijkheid geven", besluit Maaskant.

