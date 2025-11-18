België heeft dinsdagavond deelname aan het WK-voetbal veiliggesteld na een monsterzege op Liechtenstein. Het werd 7-0 in Luik. Daardoor werden onze zuiderburen groepswinnaar in poule F.

Het feestje kon in de rust al gevierd worden na een razendsnelle treffer van Hans Vanaken in de derde minuut en twee goals van Jérémy Doku. In de tweede helft tegen Liechtenstein voerde de ploeg van bondscoach Rudi Garcia de score verder op. Ook Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers en Charles De Ketelaere (twee) waren trefzeker. Een zege volstond om rechtstreeks naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico te mogen volgend jaar zomer. Wales kon thuis tegen Noord-Macedonië nog druk zetten op België.

De 'Rode Duivels' hadden zaterdag een eerste kans op plaatsing gemist door een 1-1-gelijkspel in Kazachstan. België heeft zich nu alsnog verzekerd van de poulewinst met 18 punten uit acht duels. Wales (16 punten) gaat als nummer 2 de play-offs in na een 7-1-thuiszege op concurrent Noord-Macedonië (13 punten).

Oostenrijk

Oostenrijk heeft zich dinsdagavond ook gevoegd bij de deelnemers aan het WK voetbal in 2026. De ploeg van bondscoach Ralf Rangnick keek in Wenen lang tegen een achterstand aan tegen Bosnië en Herzegovina en wist pas in de slotfase de bevrijdende gelijkmaker af te dwingen. Door de 1-1 eindigden de Oostenrijkers bovenaan in groep H met 2 punten meer dan Bosnië, dat in maart in de play-offs zal uitkomen.

In Schotland barstte ook een groot voetbalfeest los na een zinderende ontknoping in het duel met Denemarken. Dankzij twee goals in de blessuretijd werd het uiteindelijk 4-2, waardoor de Schotten zich plaatsten voor het eindtoernooi.

Spanje plaatste zich na een gelijkspel met Turkije als ongeslagen winnaar van groep E. Het Spaanse voetbalelftal kan zich opmaken voor zijn dertiende WK op rij. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente speelde in Sevilla met 2-2 gelijk tegen Turkije in de laatste kwalificatiewedstrijd. De Turken zullen als nummer 2 in maart in de play-offs deelname aan het WK moeten afdwingen.

