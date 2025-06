Oranje Leeuwin Vivianne Miedema maakte donderdagavond haar rentree in de nationale ploeg na blessureleed in de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Ze gaat met een goed gevoel naar het EK, waar ze een opvallende tegenstander treft: haar eigen vriendin Beth Mead.

De 28-jarige aanvalster begon in de basis tegen Finland en maakte het openingsdoelpunt. Na ruim een half uur spelen was het wéér raak voor Miedema, die terugkeerde na een hamstringblessure. Het was haar 99e doelpunt voor Oranje. "Ik zeg altijd dat het mij geen flikker uit maakt, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat deze mijlpaal wel heel speciaal is. En zoiets is ook wel iets om trots op te zijn", zegt Miedema tegen Sportnieuws.nl.

'Zouden ze me niet vergeven'

Tijdens het EK in Zwitserland kan de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen dus jagen op nummer 100. Miedema prijst zich gelukkig dat de mijlpaal nog even op zich laat wachten. "Mijn moeder en mijn broertje konden er niet bij zijn, dus het is maar goed ook. Ik denk niet dat ze me hadden vergeven. Ik dacht op een gegeven moment wel van: 'Hopelijk mag ik die honderdste maken als iedereen erbij is'."

Fysieke gesteldheid van Miedema

Dankzij de 2-1-overwinning in Leeuwarden kan de ploeg van Andries Jonker met een goed gevoel richting het eindtoernooi. Al maakt Miedema zich nog wel wat zorgen over haar fysieke gesteldheid. "Mijn focus ligt echt op fit door de trainingen en wedstrijden heen komen", zegt ze na afloop van het uitzwaaiduel bij ESPN.

Vriendin Beth Mead

Dus is ze ook niet zo veel bezig met de bijzondere ontmoeting in het tweede groepsduel. Dan speelt Nederland tegen Engeland en treft ze haar vriendin Beth Mead. "We hebben het er nog niet zo heel veel over", aldus Miedema over het onderonsje.

"Beth denkt er wel meer over na dat we tegen elkaar gaan spelen", onthult ze. "Uiteindelijk hoop ik dat wij in de eerste wedstrijd hele goede zaken doen en dat het dan al direct heel spannend mag gaan worden." De Oranje Leeuwinnen nemen het over een week in het eerste duel op tegen Wales. De laatste tegenstander in de groepsfase is Frankrijk.

Ongeschreven regel

Over de tactiek verklappen ze ook nog niets aan elkaar. "Het is wel een beetje een ongeschreven regel dat we het eigenlijk nooit over de wedstrijd hebben. Tuurlijk hebben we het wel over hoe zij zich voelt en hoe ik me voel. Meestal is het enige wat we weggeven of we wel of niet spelen, maar daar houdt het ook wel bij op."

Met vertrouwen naar EK

Miedema maakte razendsnel twee doelpunten en bevestigt dat het wel extra fijn is, zo vlak voor het EK. "Die twee doelpunten zijn wel fijn natuurlijk. Ten eerste omdat ik even uit ben geweest. Ten tweede omdat ik me de eerste helft gewoon heel erg goed voelde. En niet alleen volgens mij de goals maak, maar ook gewoon bij de andere acties betrokken ben. Snel hè, ben ik tegenwoordig”, grapt Miedema. “Dat geeft mij wel heel veel vertrouwen voor volgende week."

Ondanks haar ruime ervaring had Miedema toch wat zenuwen. "Voor de wedstrijd was ik wel een beetje nerveus, maar meer omdat ik al drie maanden niet heb gespeeld en me heel graag oké wil voelen voor het EK. Nu voelde ik me prima en dit duel maakt me ook wel een stuk rustiger voor volgende week.", besluit Miedema.

EK Oranje Leeuwinnen

Over ruim een week, op woensdag 5 juli, spelen de Oranje Leeuwinnen hun eerste groepswedstrijd tegen Wales. Daarna volgen krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Alleen de nummers één en twee van de poule gaan door naar de knockout-fase.