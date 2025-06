De Oranje Leeuwinnen hebben weer eens een overwinning geboekt, na twee zéér matige interlands. In Leeuwarden versloegen ze Finland met 2-1. De ploeg van Andries Jonker móést winnen om vol vertrouwen naar Zwitserland te kunnen afreizen, en had weinig moeite met de Finnen.

De Oranje Leeuwinnen begonnen stormachtig aan het duel met Finland. Al na een paar minuten kon Miedema haar ploeg op voorsprong schieten, maar haar stift werd nog nipt van de lijn gehaald. Even later was het wél raak. Na dramatisch opbouwen van Finland kon Daniëlle van de Donk de bal onderscheppen, breed leggen op Miedema, waarna de spits gemakkelijk binnen kon schuiven: 1-0.

Wéér een goal van Miedema

Na ruim een half uur spelen was het wéér raak voor Miedema. De spits van Manchester City zag haar teamgenoot in eerste instantie de bal verspelen, maar was messcherp toen de bal tussen haar en de verdediger kwam te liggen. Ze werkte de bal knap in het Finse doel: 2-0. Daarmee komt voor de Friese aanvaller de teller op 99 doelpunten in het shirt van Nederland. Voor haar zal het EK extra speciaal kunnen worden, als ze in ieder geval één doelpunt weet te maken.

Afgekeurde goal Roord

Na een uitstekende eerste helft, weliswaar tegen een matig Finland, vielen de Oranje Leeuwinnen in de tweede helft wel een stukkie terug. Tóch kwam de ploeg van Jonker na ruim een uur spelen op 3-0, waarmee het Kooi Stadion voor een explosie van geluid zorgde. Jill Roord legde de bal goed in het Finse doel, maar daar stak de VAR een stokje voor. De Tukker stond buitenspel, wat een luid fluitconcert voor de arbitrage opleverde.

Onnodige tegentreffer

Voor de Oranje Leeuwinnen was er donderdagavond geen vuiltje aan de lucht en leek het uit te lopen op een clean sheet, maar uiteindelijk moest keeper Daphne van Domselaar alsnog vissen. Roord leverde de bal op kinderlijke wijze in, waarna Finland de 2-1 tegen de touwen schoot. Daarna floot de scheidsrechter ook meteen af voor het eindsignaal.

Bittere smaak weggespoeld

De ploeg van Andries Jonker hoopte in de wedstrijd tegen EK-ganger Finland eindelijk de bittere smaak van de laatste interlands tegen Duitsland (4-0 verlies) en Schotland (1-1) volledig weg te spoelen. De speelsters geven stuk voor stuk aan geen deuk in het vertrouwen te hebben, en dat bleek wel tegen laagvlieger Finland. Met deze 2-1 zege kunnen de Oranje Leeuwinnen in ieder geval met een goed gevoel afreizen naar Zwitserland.

EK in Zwitserland

Over ruim een week, op woensdag 5 juli, spelen de Oranje Leeuwinnen hun eerste groepswedstrijd tegen Wales. Daarna volgen krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli). Alleen de nummers één en twee van de poule gaan door naar de knockout-fase.