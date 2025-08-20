Een bijzondere transfer in de voetbalwereld. De topkeeper Kevin Trapp is inmiddels 35 jaar, maar gaat toch weer een nieuw avontuur aan. Hij maakte onlangs een opmerkelijke overstap en daar lijkt zijn beroemde geliefde een grote rol in te hebben gespeeld.

Na het sprookjesachtige avontuur van zeven jaar bij Eintracht Frankfurt, dat eindigde met een Champions League-ticket, slaat Trapp een nieuwe weg in. Na 287 wedstrijden voor de Duitse club kiest de 35-jarige doelman voor een opmerkelijke overstap naar Paris FC. De medische keuring is succesvol doorstaan en de transfersom bedraagt een nette 1.000.000 euro. Hiermee keert de ervaren Duitser terug naar Frankrijk, waar hij eerder voor PSG speelde. Hij heeft een contract voor drie jaar getekend.

Louis Vuitton als bizar transferlokkertje

Het is algemeen bekend dat de steemrijke familie Arnault, de eigenaar van Paris FC, over enorme financiële middelen beschikt en grootse toekomstplannen heeft. Toch gebruikten ze bij de onderhandelingen met Kevin Trapp een slimme truc.

Trapp is namelijk een groot modeliefhebber en is getrouwd met het Braziliaanse topmodel Izabel Goulart, die in Parijs woont. Goulart, meermaals uitgeroepen tot 's werelds mooiste vrouw, was volgens Franse media de doorslaggevende factor in zijn beslissing om voor de kersverse Ligue 1-club te kiezen.

De clubvertegenwoordigers kwamen dan ook met een wel heel opmerkelijk voorstel: kom bij ons keepen en na je carrière kun je het gezicht worden van Louis Vuitton. Het wereldberoemde modehuis is eigendom van de familie Arnault. Naar verluidt was Trapp direct verkocht en speelde dit aanbod een cruciale rol in het sluiten van de deal.

Transferperiode nog niet voorbij

Deze ongebruikelijke methode, die niets met voetbal te maken heeft, bezorgde Paris FC zijn meest klinkende naam deze zomer. Maar de transfergekte is nog niet voorbij. De promovendus heeft al 45.000.000 euro uitgegeven en coach Stéphane Gilli verwacht nog een middenvelder, een verdediger en een aanvaller. Toch zal geen enkele transfer naar het Stade Jean-Bouin kunnen tippen aan die van Trapp – niet vanwege zijn status als speler, maar door de bizarre manier waarop de deal tot stand kwam.

Tijdens zijn rijke carrière stond Trapp onder de lat bij Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt (in twee periodes) en PSG. Met de Parijzenaren won hij alle nationale prijzen, terwijl hij met Eintracht de Europa League veroverde in het seizoen 2021/22 na een zenuwslopende penaltyserie tegen Rangers. Hij kwam negen keer uit voor het Duitse nationale elftal.

