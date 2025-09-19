Voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Eintracht Frankfurt en Galatasaray werd er afscheid genomen van de vertrokken doelman Kevin Trapp. Toch was het niet de 35-jarige doelman, maar zijn vijf jaar oudere verloofde die de show stal.

Trapp maakte afgelopen zomer, na zes jaar trouwe dienst bij Eintacht Frankfurt, de overstap naar de Franse promovendus Paris FC. Om hem te eren, namen de fans afscheid van de Duitse doelman, voorafgaand aan het Champions League-duel op donderdag.

Emotioneel afscheid

Het afscheid van Trapp was emotioneel. In zijn speech benadrukte hij alle mooie momenten die hij beleefde bij de Duitse club. "Ik heb fantastische momenten meegemaakt. Ik wil jullie allemaal bedanken dat ik op deze manier afscheid mag nemen. Dit is heel speciaal voor mij. We hebben hier veel hoogte-, maar ook dieptepunten beleefd samen."

Drie jaar geleden won Trapp met Frankfurt de Europa League. Daar kijkt de doelman met veel trots op terug "Vooral het jaar 2022 zal voor altijd in mijn hart blijven. Het was beste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik zie jullie snel weer, want ik zal deze club nooit helemaal verlaten."

'Mooiste vrouw ter wereld'

Trapp werd tijdens zijn emotioneel afscheid aan zijn zijde vergezeld door zijn Braziliaanse verloofde Izabel Goulart, die hem regelmatig een kus gaf. Het publiek in het Deutsche Bank Park ging uit hun dak toen ze het supermodel over het veld zag lopen. De veertigjarige Goulart is namelijk meerdere malen uitegroepen tot mooiste vrouw van de wereld.

Bizarre transfer

Deze Goulart was ook mede verantwoordelijk voor de transfer van haar verloofde. Dankzij haar werd Trapp verliefd op de mode-wereld. De club waar hij nu onder contract staat, Paris FC, is van dezelfde eigenaar als het luxe modehuis Louis Vuitton. Trapp kreeg tijdens de contractonderhandelingen aangeboden om na zijn voetbalcarriére als model aan de slag te gaan bij het Franse merk. Na veluidt was de Duister na dit aanbod verkocht.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.