Sparta heeft de eerste training voor komend seizoen achter de rug. Vorig seizoen wisten de Rotterdammers onder leiding van Maurice Steijn zich te handhaven in de Eredivisie. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt Steijn vooruit op komend seizoen: "het allerbelangrijkste is dat we niet weer in de problemen komen."

Sparta is weer begonnen met trainen voor aankomend seizoen. Steijn heeft, zoals wel vaker, genoten van een tripje naar Ibiza. Al bleef het niet alleen bij ontspannen. De trainer wist daar goed te multitasken, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl: "Ik heb daar mijn vakantie kunnen combineren met werk, want er waren ook heel veel collega's en spelers. Dus ik heb wat gesprekken kunnen voeren over mogelijke versterkingen voor volgend seizoen."

Oranje Leeuwin weigert plek op reservelijst na mislopen EK: 'Geprobeerd om haar op andere gedachten te brengen' Oranje Leeuwin Merel van Dongen heeft besloten de selectie definitief te verlaten voor het EK in Zwitserland. Onlangs werd bekend dat de verdedigster niet bij de definitieve selectie van bondscoach Andries Jonker behoort. Voor een plek op de reservelijst voelt de voetbalster niks.

Nog een jaar in Rotterdam

Vader en zoon zullen komend seizoen dicht bij elkaar werken. Sem Steijn verkaste naar Feyenoord en pa Steijn tekende een jaartje bij, bij Sparta. "Ik was al lang, nog voordat iedereen dat wist, met Sparta in gesprek," vertelt hij. "De club gaf mij het gevoel dat ik de persoon was om Sparta stabiel te maken, spelers te ontwikkelen en als club te groeien."

De wijzigingen in mankrachten bij de club, onder andere het vertrek van zijn assistent Nourdin Boukhari hebben volgens Steijn "niets te maken" met het wel of niet aanblijven van hem als trainer van de Rotterdammers. Wel hoopt hij dat Saïd Bakkati zal aansluiten bij zijn staf: "maar dat is nog niet rond."

Feyenoord-aanwinst Sem Steijn zet 'vrijgezellen appartement' te koop Voetballer Sem Steijn blonk afgelopen seizoen bij FC Twente uit in de Eredivisie. Daar hield hij een mooie prijs en een overstap naar Feyenoord aan over. Bij die nieuwe stap hoort ook een verhuizing.

Huurlingen

Sparta maakte afgelopen seizoen gebruik van een aantal huurlingen, zoals Mitchell van Bergen en Ajacied Kristian Hlynsson, die na afgelopen seizoen weer vertrokken. "Ze hebben zich vorig seizoen heel nadrukkelijk laten zien en mede dankzij hen zijn we in de Eredivisie gebleven, dus ik vind dat interessante spelers voor de toekomst," vertelt de trainer. "Alleen je moet jezelf dan wel gaan afvragen of je weer zo veel spelers wilt huren, of dat er mogelijkheden te zijn om ze over te nemen."

Tijd dringt voor hereniging van rasvoetballer (36) met beste vriend: 'Het ligt volledig bij hem' Jens Toornstra vormde met Bryan Linssen het iconische duo LiTo BV bij Feyenoord. Inmiddels zijn de twee al lange tijd uit elkaar en een hereniging lijkt verder dan ooit. Zeker nu Toornstra bij Sparta heeft getekend en Linssen in Nijmegen bij NEC voetbalt.

Jens Toornstra als aanvoerder?

Hoewel de financiële mogelijkheden van Sparta meer beperkt zijn dan veel andere Eredivisie-clubs, zijn ze er volgens Steijn wel. Onder andere vanwege het transfergeld dat de club heeft ontvangen voor Nick Olij. Onder meer Jens Toornstra heeft zich deze zomer aangesloten bij de Rotterdammers, die momenteel nog geen aanvoerder hebben. Hoewel Steijn "heel blij" is dat Toornstra aan de selectie is toegevoegd, weet hij nog niet of hij de aanvoerdersband om zijn arm krijgt: "Ik ga de gehele voorbereiding eens kijken wie de beste optie is."

'Nieuwe middenvelder' Jong Oranje staat een prachtig moment te wachten: 'Dat zou het mooiste zijn wat er is' Velen hadden de hoop al opgegeven toen Jong Oranje met tien man kwam te staan tegen Portugal. Eén speler vertelde na afloop dat het misschien wel beter was dat Oranje met tien man kwam te staan. Het was de ‘herboren’ nummer 6: Ryan Flamingo. Het EK kan een prachtig einde worden van een bijzonder seizoen voor hem: “Met PSV én met Jong Oranje kampioen worden zou het mooiste zijn wat er is.”

Doelstelling

Op de vraag of hij een specifieke doelstelling heeft voor komend seizoen met Sparta, antwoordt hij: "het allerbelangrijkste is dat we niet weer in de problemen komen, zoals vorig jaar. Maar zo lang je nog niet weet hoe de groep er precies uitziet, vind ik het altijd lastig om een doelstelling te bepalen."

"Bij een club als Sparta kan het zomaar zijn dat op het laatste moment je twee beste spelers weg worden gehaald," gaat hij verder. "Ik kan nu wel zeggen dat we niet onder de top tien willen eindigen, maar als je dan je twee beste spelers kwijtraakt moet je misschien al blij zijn als je twaalfde wordt."

'Mama, kijk!' Topvoetballer Lamine Yamal ziet droom werkelijkheid worden tijdens vakantie Na een goed seizoen bij Barcelona heeft toptalent Lamine Yamal op bijzondere wijze zijn batterij opgeladen: samen met zijn jeugdidool Neymar. De Spaanse 'wonderboy' bracht zijn vakantie door in Brazilië, met strandvoetbal, bezoekjes aan favela’s, privéfeestjes en ontspannen momenten in Neymars villa in Mangaratiba.

Samenwerking met zoon

Hoewel Steijn er vanuit gaat dat hij nog langer dan een jaar trainer zal blijven bij Sparta en vertrouwen heeft in zijn zoon bij Feyenoord, is hij er wel van overtuigd dat hij ooit nog samen zal werken met zijn zoon. Waar dat zal zijn, zal de toekomst moeten uitwijzen. "Maar dat willen we allebei heel graag," deelt hij.