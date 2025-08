In één zomer werd zijn naam in de media net zo vaak gebruikt als in zijn hele leven daarvoor. De naam van Sparta-talent Marvin Young is ondertussen in heel Nederland bekend, nadat PSV deze zomer achter hem aan zat. Van een transfer kwam het (nog) niet, maar er is ontwikkeling genoeg in het leven van Young. “Nu gaat het ineens over jou.”

Er zijn dit jaar veel eerste keren voor de pas 19-jarige Marvin Young van Sparta. Hij brak dit seizoen door bij de Rotterdammers, werd voor het eerst speler van de maand, werd speler van het jaar bij zijn club én verhuisde van Zeeland naar Rotterdam. Voor het eerst woont hij op zichzelf, wat een behoorlijke aanpassing was.

Op zichzelf wonen

“Maar het gaat wel goed, hoor. Soms is het even wennen met opruimen en schoonmaken, of koken”, lacht hij in gesprek met Sportnieuws.nl . Toch heeft hij zijn weg gevonden in de keuken. “Pasta vooral, rijst met kip. Dat soort dingen. Maar ik krijg ook nog wel wat recepten van mijn vader hoor”, zegt hij.

Zeeland heeft hij nog niet helemaal losgelaten, overigens. Afgelopen zomer had hij namelijk geen zomervakantie naar de zon, geen Pacha, Ushuaïa of verre oorden; hij koos lekker voor een terugkeer naar zijn ouders in Zeeland. “Het is daar helemaal rustig, zeker als je van de drukke stad komt.”

Voorbereiding met Sparta

Nu is de voorbereiding van het nieuwe seizoen in volle gang en bijna afgerond. Zaterdag speelt Young met Sparta nog één wedstrijd op de open dag van de club en daarna is het voor het ‘echie’. De start van de Eredivisie is pikant: een uitwedstrijd tegen PSV. De club die vorig jaar op de laatste speeldag kampioen werd op bezoek bij Sparta én naast doelman Nick Olij ook maar wat graag Young naar Eindhoven had gehaald.

Het zorgde ervoor dat de jonge Zeeuw wekenlang onderwerp van gesprek was in de Nederlandse voetbalwereld. “Het is wel raar om dat mee te maken. Van kleins af aan volg je ook al die kanalen op Instagram enzo. Dan zie je die berichten van andere spelers voorbij komen, en nu zie je ineens jezelf. Dat is wel apart, maar uiteindelijk heb ik mij er niet veel mee beziggehouden.”

Zijn eigen naam op Instagram

Young vond al gauw een manier om er mee om te gaan. “Ik zie die berichten natuurlijk, maar probeer het gewoon niet te lezen. Ik krijg ook veel toegestuurd, maar dan reageer ik gewoon niet. Ik bespreek alleen de stand van zaken met de mensen dichtbij mij. Ik werd goed op de hoogte gehouden door mijn zaakwaarnemer, dus ik wist eigenlijk alle informatie van die berichten al voordat ze online kwamen.”

Dat is natuurlijk even schakelen, als je behoorlijk in de luwte hebt geleefd bij Sparta, om ineens zoveel besproken te raken. Al past het wel bij de ontwikkeling die de jonge verdediger doormaakt. “Het is natuurlijk ook een mooi teken dat zo’n grote club interesse in je heeft, het is een teken dat je goed bezig bent en een goed seizoen hebt gedraaid.”

Grote dromen

Bij de club werd hij gekozen tot speler van het seizoen. Een grappig feitje: “Vorig jaar toen die prijs werd uitgereikt aan Arno Verschueren, sloot ik net aan bij de voorbereiding. Nu heb ik hem zelf gepakt, dat is mooi.” Sparta wil hem graag nog een jaartje houden, dat is ook het advies dat trainer Maurice Steijn gaf aan Young.

Zelf heeft hij grote dromen en staat hij open voor een stap hoger. “Maar ik ben nu gewoon speler van Sparta en daar focus ik mij nu op.” Een ander doel dat hij dit jaar is doorbreken richting Jong Oranje. Hij viel dit jaar tussen wal en schip bij Oranje Onder 19 en Jong Oranje. Beide hadden een eindtoernooi, maar hij zat bij geen van beide selecties. Al kwam dat bij eerstgenoemde omdat hij al te oud was. “Dit jaar ga ik proberen Jong Oranje te halen, dat is één van mijn doelen.”

Bruno Martins Indi

Bij Sparta is er veel ervaring bijgekomen deze zomer waar hij in ieder geval veel van zou kunnen leren. Bruno Martins Indi heeft een contract getekend en kan dienen als goede leermeester voor Young. “Hij heeft veel ervaring. Ik denk dat het goed is voor mij dat ik een ervaren speler in de buurt heb, die op dezelfde positie speelt als ik. Die veel heeft meegemaakt, veel mooie wedstrijden heeft gespeeld. Dus die kan mij veel tips geven, denk ik.”

