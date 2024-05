Mysterieus virus leidt tot vraagtekens bij Go Ahead Eagles: 'Veel spelers worden getest'

Er gaat een mysterieus virus rond bij de staf en spelersgroep van Go Ahead Eagles, in aanloop naar het thuisduel tegen AZ. Het is nog niet duidelijk wat het precies is. Verschillende spelers worden getest.

"Er waart een virus rond bij Go Ahead", zegt presentatrice Sanne van Dongen zondag bij ESPN. "Het is niet helemaal duidelijk wat het precies is. Daar willen ze geen antwoord op geven."

Live Eredivisie | Spektakel bij Twente - Volendam, PSV op achterstand bij Fortuna Alle wedstrijden uit de 33ste speelronde van de eredivisie worden vanmiddag vanaf 14.30 uur afgewerkt. Veel beslissingen zijn al gevallen, maar er is nog een felle strijd om plek drie en ook de plek in de play-offs tegen degradatie ligt nog niet vast. Volg hieronder alle duels op de voet.

"Philippe Rommens is een vraagteken, Bobby Adekanye, Enric Llansana en enkele stafleden", werd bij ESPN opgesomd. "Zij hebben ook niet getraind op donderdag en vrijdag. Het schijnt dat verschillende spelers nog getest worden." Inmiddels is bekend dat Rommens niet fit genoeg is. Adekanye en Llansana zitten wel bij de selectie, maar starten niet in de basis.

Onduidelijkheid

Trainer René Hake sprak zich vrijdag bij De Stentor al uit over het virus. "Het is allemaal een beetje afwachten hoe het verdergaat. Het valt nog te bezien of iedereen erbij kan zijn", zei hij over het duel met AZ.

Ook de trainer weet nog niet om welk virus het gaat. "Ik ken de naam niet, maar het is er een waar spelers en stafleden door zijn getroffen. Een aantal jongens heeft daar nog steeds last van."

🗒️ 𝐓𝐞𝐚𝐦



⮕ Philippe Rommens is niet fit genoeg #GAEAZ pic.twitter.com/XyzSFac5vb — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) May 12, 2024

Hygiëne

Het team probeert ervoor te zorgen dat er geen anderen besmet raken. "Als het elkaar opvolgt, kun je elkaar blijkbaar besmetten. Dus moeten we letten op onze hygiëne", aldus Hake. "Daar geven we zeker extra aandacht aan."

De wedstrijd tegen AZ wordt om 14.30 uur gespeeld in stadion De Adelaarshorst. GAE staat op dit moment op de achtste plek in de Eredivise op een gelijk aantal punten met Sparta, dat negende staat vanwege een lager doelsaldo.