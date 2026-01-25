Voor Mats Deijl voelde zijn debuut voor Feyenoord als de bekerfinale die hij een klein jaar geleden speelde namens Go Ahead Eagles in De Kuip. Zondag was het iconische stadion het decor van zijn eerste duel in Rotterdamse dienst, sinds zijn transfer van voor het weekend van Go Ahead Eagles naar Feyenoord. De 4-2 zege op Heracles werd voor de vleugelverdediger onvergetelijk.

De gedachten van Mats Deijl gingen zondag in Rotterdam terug naar april, toen hij met Go Ahead Eagles in De Kuip de finale van de KNVB-beker van AZ won. "Ik krijg wel wat 'flashbacks'. Alleen zaten er toen iets meer mensen in de zaal", vertelde de rechtervleugelverdediger, die Go Ahead vrijdag verruilde voor Feyenoord. Met de Rotterdammers won hij zondag in de Eredivisie met 4-2 van Heracles.

Hectische dagen

"De afgelopen dagen waren hectisch", vervolgde Deijl. "Na de Europa League-wedstrijd van donderdag met Go Ahead vloog ik vrijdag terug naar Nederland. In Deventer heb ik eerst mijn spullen gepakt en toen ben ik naar Rotterdam gegaan. Na een rondleiding op het trainingscomplex en veel gesprekken met mensen en nieuwe indrukken heb ik een nachtje in een hotel geslapen en zaterdag stond ik al op het trainingsveld. Het ging snel, maar dat was juist ook wel lekker. Dan kun je alles van je afgooien."

'Dat zou gek zijn'

Deijl speelde tegen Heracles met veel zelfvertrouwen en was druk bezig met het coachen van zijn medespelers. Ook ging hij geregeld mee naar voren en dook hij op in het zestienmetergebied van de tegenstander, net als bij Go Ahead Eagles. "Feyenoord heeft mij gehaald om wie ik ben en hoe ik speel. Het zou gek zijn als ik het hier anders ging doen, dit wordt van mij verwacht. Als de ruimte er ligt, dan duik ik erin."

'Prettig als je zo wordt ontvangen'

De supporters van Feyenoord verwelkomden Deijl met applaus en door hem toe te zingen. "Dat ze aansloegen op mijn naam is lekker en leuk. Het is heel prettig als je zo wordt ontvangen", zei Deijl. "Ik kan me voorstellen dat het de laatste tijd niet altijd even leuk was om supporter van Feyenoord te zijn. Ik ben blij dat we vandaag hebben gewonnen."