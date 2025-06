Dirk Kuijt heeft al een veelbesproken leven achter de rug en lijkt zijn heil nu weer te zoeken in veilige haven. De Nederlandse ex-topvoetballer en inmiddels nog weinig succesvol trainer wordt genoemd als opvolger van een zeer succesvol man in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens De Telegraaf keert Kuijt wellicht sneller dan verwacht weer terug in Nederland. Hij is namelijk de beoogd opvolger van de succesvolle Melvin Boel bij FC Dordrecht. Met leuk voetbal hielp die trainer de satelietclub van Feyenoord naar de play-offs om promotie naar de Eredivisie, maar greep het het felbegeerde ticket net mis. Boel verdiende dankzij zijn goede seizoen de overstap naar Go Ahead Eagles in de Eredivisie, waar Paul Simonis zijn kans greep om in de Bundesliga te werken.

Go Ahead Eagles schakelt razendsnel door en heeft opvolger van Paul Simonis binnen: 'Ik hoefde er niet lang over na te denken' De opvolger van Paul Simonis is binnen bij Go Ahead Eagles en dat ging sneller dan menigeen had verwacht. De clubleiding had zich goed voorbereid op het vertrek van de succesvolle trainer en wist al binnen enkele dagen zijn opvolger te strikken. Het gaat om een jonge coach die afgelopen seizoen indruk maakte in de Keuken Kampioen Divisie.

Snel jawoord

En de naam van Kuijt zingt nu dus rond in Dordrecht, onder de rook van Rotterdam. De plaatselijke FC is volgens de krant in onderhandeling met de 104-voudig Oranje-international over een contract bij de club in de KKD en hoopt snel op een jawoord, zodat er aan de voorbereiding begonnen kan worden.

Trainer Dirk Kuijt moet definitief vertrekken bij Beerschot na dramatisch seizoen: 'We wensen hem succes' Nederlandse trainer Dirk Kuijt moet definitief afscheid nemen van de Belgische club Beerschot. Na een dramatisch seizoen werd al gespeculeerd dat zijn contract niet zou worden verlengd.

Bijzondere carrière Kuijt

De carrière langs de lijn voor Kuijt (44) is nog niet wat hij ervan gehoopt had. Hij begon als trainer bij zijn oude club Feyenoord in de jeugd, maar daar verspeelde hij op de slotdag de koppositie met Onder 19 aan Ajax. In de zomer 2022 vertrok hij naar ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie, maar werd al in november ontslagen wegens tegenvallende resultaten. België werd zijn nieuwe bestemming na veel kritiek en geroddel over hem in Nederland. Bij onze zuiderburen beleefde hij twee intense seizoenen.

Dirk Kuijt ziet kans bij droomclub in rook opgaan: 'Dat gaat iemand anders worden' De tijd van Dirk Kuijt in België lijkt op zijn einde te lopen. Daarmee komen er tegelijkertijd geruchten op gang waar de toekomst van de Nederlandse trainer ligt. Kuijt ziet echter zijn kans bij zijn droomclub in het water vallen. De Engelse topclub kiest namelijk voor een andere trainer.

Intense seizoenen in België

Hij stapte in de winter in bij Beerschot in de Belgische eerste divisie en werd kampioen, waardoor hij met de paarse club promoveerde naar de hoogste klasse. De voorbereiding op de Jupiler Pro League en het daaropvolgende seizoen waren chaotisch. Het bestuur werkte volgens Kuijt niet mee en belandde in zware schulden. Dat vertaalde zich door in de selectie en vervolgens op het veld, want Beerschot werd kansloos laatste en was ten dode opgeschreven in de play-offs om degradatie. Daarna was het einde avontuur.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.