Nederlandse trainer Dirk Kuijt moet definitief afscheid nemen van de Belgische club Beerschot. Na een dramatisch seizoen werd al gespeculeerd dat zijn contract niet zou worden verlengd.

De voormalig Oranje-international nam begin 2024 het stokje over van Andreas Wieland en leidde het team dat seizoen naar de titel in de Challenger Pro League. Afgelopen seizoen verliep echter dramatisch. Beerschot was kansloos in de Pro League en degradeerde weer naar de tweede klasse.

Sportlegende verrast na lange relatiesoap en kiest meteen voor rigoureus besluit De legendarische snookeraar Ronnie O'Sullivan won ontelbaar veel titels, maar de laatste maanden ging het vooral over zaken die niets met sport te maken hadden. De Brit raakte verwikkeld in een pijnlijke relatiebreuk en dat daar werd in Engels flink mee uitgepakt. Nu is er weer een nieuw hoofdstuk in de soap.

Toch heeft Beerschot mooie worden over voor de trainer. "De club bedankt Dirk Kuijt oprecht voor zijn inzet, toewijding en positieve bijdrage", meldt het op de eigen website. "Zijn energie en betrokkenheid waren een bron van inspiratie binnen de spelersgroep. We wensen hem alle succes toe in het vervolg van zijn trainerscarrière."

Er is ook al een opvolger gevonden. De nieuwe hoofdcoach wordt later op vrijdag voorgesteld, zo laat de club weten.

Liverpool

Waar Kuijt zijn trainerscarrière zal vervolgen is nog onbekend. Er werd even gespeculeerd over een kans bij zijn droomclub Liverpool. Daar speelde de oud-aanvaller van 2006 tot 2012. Johnny Heitinga verliet de Engelse topclub als assistent van Arne Slot om aan de slag te gaan als hoofdtrainer van Ajax.

'Erik ten Hag shopt bij Arne Slot: verdediger Liverpool moet Bayer Leverkusen versterken' Erik ten Hag gaat als nieuwe trainer van Bayer Leverkusen shoppen bij het Liverpool van Arne Slot. De coach heeft zijn oog laten vallen op de Engelse verdediger Jarell Quansah en er zou zelfs al een persoonlijk akkoord zijn bereikt.

"Dat was geweldig voor hem geweest", zei zaakwaarnemer Rob Jansen over de kans voor Kuijt. "Maar de assistent van Liverpool wordt iemand anders."

"Voor Dirk was het geweldig geweest. Hij had dolgraag naar Liverpool gegaan. Assistent daar is natuurlijk wel een serieus niveau." Robert Maaskant deelde die mening in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Als Dirk de kans krijgt, dan is de kans groot dat hij blind tekent", klonk de voormalig Helmond Sport-trainer. "Maar ik geloof niet dat Arne met hem wil werken."