Dirk Kuijt ziet kans bij droomclub in rook opgaan: 'Dat gaat iemand anders worden'

De tijd van Dirk Kuijt in België lijkt op zijn einde te lopen. Daarmee komen er tegelijkertijd geruchten op gang waar de toekomst van de Nederlandse trainer ligt. Kuijt ziet echter zijn kans bij zijn droomclub in het water vallen. De Engelse topclub kiest namelijk voor een andere trainer.

Kuijt wordt niet de opvolger van John Heitinga als assistent-trainer van Liverpool. In de podcast KieftJansenEgmondGijp laat zijn zaakwaarnemer Rob Jansen weten dat hij ziet bij zijn droomclub aan de slag gaat. "Nee, het wordt een andere assistent-trainer. Dat had geweldig voor hem geweest. De assistent van Liverpool wordt iemand anders", weet Jansen te vertellen.

'Hij had dolgraag naar Liverpool gegaan'

Vooral in de Engelse media werd de naam van Kuijt veelvuldig genoemd om als Nederlandse assistent van Arne Slot werkzaam te zijn. Echter laat Jansen weten dat het helaas voor zijn cliënt niet zo ver komt. "Voor Dirk was het geweldig geweest. Hij had dolgraag naar Liverpool gegaan. Assistent daar is natuurlijk wel een serieus niveau", aldus de zaakwaarnemer, die niet loslaat wie Heitinga wél gaat opvolgen.

Heitinga werd afgelopen zomer losgeweekt bij West Ham United, nadat hij door Sven Mislintat bij Ajax naar de uitgang werd verwezen na zijn bewezen diensten. In zijn debuutjaar als assistent onder Slot won Liverpool direct de landstitel. Ondanks de goede samenwerking, blijft het maar bij één jaar voor Heitinga. De 41-jarige oefenmeester kon een lokroep van Ajax niet weerstaan, waar hij samen met Marcel Keizer voor een grote uitdaging staat.

Ongelukkige periode in België

Kuijt is op dit moment nog werkzaam bij het Belgische Beerschot, maar het heeft er alle schijn van dat hij gaat vertrekken bij de club. Onder leiding van de Katwijker degradeerde Beerschot kansloos uit de Jupiler Pro League, nadat hij vorig seizoen promoveerde.

Ondanks alle geluiden over een overgang naar Liverpool zag Robert Maaskant een een samenwerking niet zitten. "Ik geloof niet dat Arne met Kuijt wil werken. Maar als Dirk de kans krijgt, dan is de kans groot dat hij blind tekent", klonk de voormalig Helmond Sport-trainer. Presentator Rick Kraaijeveld oppert ook nog de naam van clublegende Steven Gerrard. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de Engelsman zich zal schikken in een rol als assistent. "Ik denk dat Gerrard alweer een stapje verder is dan assistent. Die heeft genoeg kansen om ergens hoofdtrainer te zijn."

