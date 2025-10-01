Het is bijzonder onrustig bij Ajax. De club draait onder de nieuwe hoofdcoach John Heitinga voor geen meter en werd dinsdag hard afgestraft in de Champions League tegen Olympique Marseille (4-0). Hans Kraaij jr. ziet het al weken met afgrijzen aan en is verbaasd over de gang van zaken in Amsterdam.

Niet alleen op het veld is het hommeles, ook daarbuiten is er onrust. Voor de afstraffing in Marseille werd al duidelijk dat De Graafschap-assistent Thomas Duivenvoorden in beeld is om de club te versterken als assistent van John Heitinga. In zijn column in Voetbal International spreekt Kraaij jr. zijn verbazing uit over de situatie, want Ajax zou Duivenvoorden nodig hebben voor het 'Ajax-DNA', terwijl de technische staf al onder meer Heitinga, Marcel Keizer en Urby Emanuelson bevat.

Pijnlijk voor huidige stafleden

Dat is overigens niet de enige reden. "Hij zou echt een belangrijke tactische invulling mogen geven aan dit Ajax", weet de voetbalanalist. En dat is nodig ook, want tactisch lijkt het geregeld nergens op wat de Amsterdammers laten zien. Desalniettemin vindt Kraaij jr. het bijzonder pijnlijk voor de stafleden die er momenteel zitten. "Het zou wel zo zijn dat het een klein tikkie op het achterhoofd zou worden voor John Heitinga en Marcel Keizer. Anders doe je niet zoveel moeite om Duivenvoorden een paar weken lang te stalken om naar Amsterdam te komen. Want dat is gebeurd."

Is Louis van Gaal om advies gevraagd?

Bij de Amsterdamse topclub loopt nog iemand met een groot Ajax-verleden rond. Kraaij jr. vraagt zich af hoe hij naar de situatie kijkt. "Zouden Marijn Beuker en Alex Kroes Louis van Gaal om zijn mening hebben gevraagd? Moet een beginnend trainer in het profvoetbal als assistent van De Graafschap het grote Ajax gaan redden? Ik kan me niet voorstellen dat de grote Louis is geraadpleegd. En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat Ajax niet optimaal gebruik maakt van de adviseur en ex-toptrainer Louis van Gaal."

Dit weekend meot Ajax zich zien te herpakken in de Eredivisie. Zaterdag wacht het uitduel bij Sparta Rotterdam, waarna de spelers even wat rust kunnen pakken. De volgende wedstrijd staat namelijk pas gepland op 18 oktober, thuis tegen AZ.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.