Oud-topdarter haalt uit naar 'vervelende gozer' Wouter Goes (AZ): 'Moet op zijn plek worden gezet'

Door zijn maniertjes praat niet alleen de Nederlandse voetbalwereld over AZ-verdediger Wouter Goes. Ook oud-darter Vincent van der Voort zag met eigen ogen dat de jongeling het bloed onder de nagels vandaan haalde bij veel spelers van Go Ahead Eagles in de bekerfinale.

Tijdens het paasweekend was Van der Voort niet alleen bezig met de Euro Tour in München, die gewonnen werd door zijn vriend Michael van Gerwen. Ook keek hij naar zijn favoriete voetbalclub Ajax, dat dik verloor van FC Utrecht (4-0), en de bekerfinale. Daarin won Go Ahead na 120 bloedspannende minuten en penalty's van AZ.

'Goes moet op zijn plek worden gezet'

Zelfs tijdens de strafschoppenserie was Goes bezig om spelers van Go Ahead uit hun concentratie te halen, wat zelfs leidde tot een opstootje. Dat zag ook Damian Vlottes, presentator van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik heb me 120 minuten en penalty’s zitten ergeren aan Wouter Goes, wat een vervelende gozer is dat zeg", opent hij het onderwerp in de podcast.

Van der Voort nuanceert de situatie nog enigszins. "Het moeilijke voor zo’n jongen is dat hij aan de ene hand veel kritiek krijgt van mensen die niet voor AZ zijn. Maar ik denk dat hij onder de AZ-supporters razend populair wordt door dit gedrag. Dat stimuleert het dan weer", denkt Van der Voort. "Maar ja, hij moet gewoon weer effe op zijn plek worden gezet."

Van der Voort noemt Go Ahead een 'leuke winnaar'. "Tien, twaalf jaar geleden had je dat ook met PEC Zwolle tegen Ajax (5-1 PEC in 2014, red.). Voor het verhaal is het mooi dat Go Ahead wint, maar het zal mij echt jeuken wie de beker wint", is hij eerlijk. De Nederlandse ex-darter kan binnenkort mogelijk ook juichen, bij een kampioenschap van zijn favoriete club Ajax.

