Bekerwinnaar Go Ahead Eagles naar hoofdfase Europa League: zo ziet de rest van de ticketverdeling in Nederland er uit

Het einde van het seizoen is in zicht en met de bekerfinale is er in ieder geval al één ticketverdeling voor Europa voor volgend seizoen ingevuld in Nederland. Maar hoe zit het met de rest van de clubs? Wie heeft recht op welk toernooi? Dat lees je in dit artikel.

Het maakte voor de verdeling eigenlijk niet zoveel uit of AZ of Go Ahead Eagles er met de beker vandoor ging. De clubs staan op vergelijkbare posities in de Eredivisie en kunnen nauwelijks stijgen of dalen. De winnaar van de bekerfinale wist sowieso dat het naar de hoofdfase van de Europa League mocht.

Go Ahead Eagles zorgt voor sensatie en volksfeest in Deventer met bekerwinst in knotsgekke finale Vraag niet hoe, maar Go Ahead Eagles heeft zich gekroond tot bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025. In een zinderende finale tegen AZ leek de ploeg uit Deventer tot de negende minuut van de blessuretijd kansloos, maar bleek aanvoerder Mats Deijl de koelste kikker van allemaal. Uiteindelijk was Kowet te sterk na strafschoppen.

Bekerwinnaar naar Europa League

AZ en Go Ahead Eagles staan op plek zes en zeven met evenveel punten, maar wel in niemandsland. Nummer 4 FC Utrecht is met dertien punten eigenlijk al uit zicht en ook plek negen van Heracles is met 11 punten ook wel ver genoeg weg. De twee clubs zijn dus al zo goed als zeker van deelname aan de play-offs om het laatste Europese ticket. Maar de beker winnen levert een véél beter plekje op dan die play-offs.

Prijzengeld KNVB Beker | Go Ahead Eagles krijgt naast trofee en ticket voor Europa League óók een lekker bedrag Go Ahead Eagles is de verrassende bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025. De club uit Deventer krijgt daarmee de eerste hoofdprijs in de clubhistorie. De Dennenappel gaat naar de Vetkampstraat. Daarnaast gaat Go Ahead Eagles naar de Europa League én krijgt de ploeg ook nog prijzengeld van de KNVB.

Verdeling tickets Europa

De nummers 1 (nu Ajax) en 2 (nu PSV) van de Eredivisie plaatsen zich rechtstreeks voor de hoofdfase van de Champions League. De nummer 3 (nu Feyenoord) mag naar de voorrondes van de Champions League en is bij uitschakeling daarin ook al zeker van deelname aan de hoofdfase van de Europa League. De nummer 4 (nu FC Utrecht) moet het doen met een plaats in de tweede voorronde van de Europa League.

Play-offs

Aangezien AZ en Go Ahead Eagles op de play-offplekken 5 tot en met 8 staan en daar zeer waarschijnlijk blijven, zijn de andere clubs om hen heen ook al wel zeker van hun lot. De nummers zes tot en met negen gaan nu play-offs spelen. De winnaar daarvan gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. De nummer 9 van de Eredivisie neemt dan de plek in de play-offs in van bekerwinnaar Go Ahead Eagles.

