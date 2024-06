NAC stuurt clubheld Ton Lokhoff weg, maar geeft hem wel een seizoenkaart voor het leven

Tijjani Reijnders gaat met een goed gevoel richting het EK voetbal, zo vertelde hij zondag tijdens de persconferentie in aanloop naar het oefenduel met IJsland (maandag 20.45 uur). De middenvelder van AC Milan sloot later aan bij Oranje, maar is volledig bijgepraat. "Ik ben helemaal up to date."