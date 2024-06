Giovanni van Bronckhorst neemt Nederlandse keeperstrainer mee naar Besiktas

Giovanni van Bronckhorst heeft een contract getekend bij Besiktas. De trainer tekent voor twee seizoenen bij de Turkse club. De oud-trainer van Feyenoord neemt Jean-Paul van Gastel mee als zijn assistent.

De andere assistent komt van eigen bodem: Serdar Topraktepe. De 47-jarige Turk speelde 151 wedstrijden voor Besiktas en was op dit moment de interim-trainer van de club. Besiktas werd het afgelopen seizoen zesde. Jonas Svensson, oud-speler van AZ, is voor Nederlanders een van de bekendste spelers van de club.

Op donderdag 27 juni werd ook bekend dat Ruud Hesp zich bij de Nederlandse enclave van Besiktas zou voegen. Hij komt als keeperstrainer over van sc Heerenveen, waar hij de afgelopen drie seizoenen actief voor was. Hesp keepte drie seizoenen voor FC Barcelona in zijn spelerscarrière.

Van Bronckhorst als trainer

Van Bronckhorst zat zonder club sinds zijn vertrek bij Rangers in november 2022. Met die club won hij de Schotse beker én kwam hij tot de finale van de Europa League, waarin het na strafschoppen verloor van Eintracht Frankfurt.

Voor die periode was hij succesvol bij Feyenoord. Van Bronckhorst maakte de Rotterdammers in 2016/2017 voor het eerst in achttien jaar kampioen van Nederland. Een jaar eerder en een jaar later won hij de KNVB Beker met Feyenoord. Mogelijk wachtte Van Bronckhorst op een nieuwe kans bij Feyenoord door het vertrek van Arne Slot, maar de Rotterdammers lijken voor Brian Priske te kiezen als nieuwe trainer.

Van Bronckhorst als speler

Als speler kende Van Bronckhorst ook de nodige successen. De 106-voudig international behoorde tot de succesvolle generatie van bijvoorbeeld het WK 2010. In de halve finale tegen Uruguay schoot Van Bronckhorst toen ook nog op prachtige wijze raak vanaf de linkerflank.

De linksback speelde in zijn carrière voor clubs als Arsenal en FC Barcelona en won met laatstgenoemde ook eens de Champions League. Van Bronckhorst speelde veruit zijn meeste wedstrijden voor Feyenoord.

José Mourinho officieel naar Fenerbahçe: 'Morgen begint onze gezamenlijke reis' Fenerbahçe heeft de komst van José Mourinho als nieuwe hoofdtrainer bevestigd. Het is de elfde club in de carrière van de 61-jarige oefenmeester. De duur van het contract is nog niet bekend.

José Mourinho

Hij wordt één van de concurrenten van José Mourinho in de Turkse Süper Lig. De Portugese toptrainer werd eerder deze week aangesteld als de trainer van Fenerbahçe. De voorzitter van die club onthulde eerder het miljoenensalaris dat Mourinho gaat krijgen.