Promovendus NAC stelt Belgische coach aan: 'Hier ga ik me thuis voelen, zeker weten'

NAC Breda heeft een opvolger van Jean-Paul van Gastel aangesteld. De confetti en bierdopjes zijn opgeruimd in Breda na het promotiefeestje en dus zijn alle ogen gericht op het nieuwe seizoen. De Belg Carl Hoefkens (45) is de nieuwe trainer van NAC.

Al een flinke tijd voor de play-offs maakte Jean-Paul van Gastel bekend dat hij na het afgelopen seizoen zou stoppen bij NAC. Daar veranderde de onverwachte promotie naar de Eredivisie niks aan. Van Gastel gaat samen met Giovanni van Bronckhorst een avontuur aan in Istanboel bij Besiktas. De oud-trainer van NAC wordt daar de rechterhand van Van Bronckhorst. Eigenlijk zou dat al in de winterstop gebeuren, maar toen wilde NAC Van Gastel niet kwijt.

Avondje NAC

De nieuwe trainer Hoefkens tekende een contract dat hem tot medio 2027 in Breda had. De Belg zette zijn krabbeltje tussen de play-offwedstrijden tegen FC Emmen. De geruchten gingen al dat Hoefkens de nieuwe trainer van NAC zou worden en nu is het definitief.

"Ik tekende nog vóór de promotie. Deze club, het Avondje NAC dat tot in België hevig gewaardeerd wordt, al die toeschouwers, de emotie, de druk, de ambitie om op het hoogste plan te willen gaan spelen; dat alles zag ik als een uitnodiging. Hier ga ik me thuis voelen, zeker weten", zei Hoefkens in een eerste reactie.

Ex-Rode Duivel

Hoefkens was voor het laatst eindverantwoordelijke bij Standard Luik, waar hij halverwege het seizoen werd ontslagen. Hoefkens pakte gemiddeld 1,18 punten per wedstrijd. Een jaar eerder werd hij ook bij Club Brugge buiten geschopt, nadat hij er niet best presteerde. Tussen 2019 en 2022 was hij al werkzaam als assistent-trainer bij Brugge.

Als speler heeft Hoefkens een hele rits clubs achter zijn naam staan, waaronder Club Brugge, West Brom, Stoke City, Lierse en Oostende. NAC denkt in hem de ideale trainer te hebben gevonden. "Hoefkens past perfect binnen de cultuur die NAC nastreeft. Zijn toewijding aan topsport, innovatie en samenwerking maakt hem tot een ideaal uithangbord voor onze organisatie die, net als elk topsportcollectief, voortdurend in ontwikkeling is", aldus algemeen directeur Peter Maas.