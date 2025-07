De beelden van de horrorblessure van Bayern München-ster Jamal Musiala op het WK voor clubs zijn inmiddels de hele wereld over gegaan en staan bij veel voetbalfans op het netvlies. Inmiddels heeft Bayern München bevestigd dat Musiala zijn kuitbeen heeft gebroken en daardoor voor een maandenlange revalidatie staat.

Musiala (22) liep de ernstige blessure op tijdens de kwartfinale tegen Paris Saint-Germain. Vlak voor rust ging het mis toen Musiala de bal wilde bereiken, maar PSG-doelman Gianluigi Donnarumma eerder bij de bal was en daarbij hard in contact kwam met het been van de aanvaller. Musiala ging met veel pijn naar de grond en moest direct naar het ziekenhuis worden gebracht. Donnarumma toonde zichtbaar emotie en sprak later zijn excuses uit, maar Bayern-keeper Manuel Neuer uitte kritiek op zijn reactie.

'Dit is een echte schok'

Bayern bevestigde zondagmiddag dat Musiala inmiddels terug is in Duitsland en binnenkort een operatie zal ondergaan. De club noemt geen exacte revalidatietijd, maar Duitse media schatten dat hij minimaal vier tot vijf maanden uit de roulatie zal zijn. Dit betekent dat de aanvaller waarschijnlijk het grootste deel van het seizoen mist en mogelijk pas in 2026 weer op het veld staat.

"Dit is een echte schok voor Jamal en voor ons allemaal", zegt sportief directeur Max Eberl op de clubwebsite. "Iedereen weet hoe belangrijk Jamal is voor ons spel en welke centrale rol hij speelt in het team. De menselijke impact is ontzettend zwaar; we leven allemaal met hem mee. Jamal is net hersteld van een vorige blessure en moet nu weer een lang traject door. We zullen hem intensief begeleiden en aan zijn zijde staan, en kijken ernaar uit dat hij weer terugkeert."

Jamal Musiala suffered a fibula fracture and an ankle dislocation and will be sidelined for a long period of time. 💔



We are with you every step of the way, Jamal! 🙏 pic.twitter.com/851vHUBeqv — FC Bayern (@FCBayernEN) July 6, 2025

'Absoluut niet makkelijk'

De selectie van Bayern München keert na de 2-0-nederlaag en de blessure van Musiala aangeslagen terug naar Duitsland. Bestuur, trainers en spelers zijn zeer begaan met het lot van Musiala die een operatie zal ondergaan. "We zullen er gewoon voor hem zijn als familie, hem weer opbouwen en hem begeleiden op zijn reis, die absoluut niet gemakkelijk zal zijn", aldus sportdirecteur Max Eberl van Bayern tegen persbureau DPA.

Excuses van Donnarumma

PSG-keeper Donnarumma barstte in tranen uit na het veroorzaken van de blessure bij Musiala. Dat huilen schoot bij collega-doelman Manuel Neuer in het verkeerde keelgat. Hij vond dat de Italiaan naar Musiala toe moest gaan om sorry te zeggen. Dat deed Donnarumma schoorvoetend, maar na de wedstrijd nam hij uitgebreider de tijd om de speler van Bayern een hart onder de riem te steken.

'Al mijn gebeden'

Later stuurde Donnarumma via Instagram een bericht naar Musiala: "Al mijn gebeden en wensen voor een snel herstel gaan naar jou uit." Volgens RMC Sport stuurde de doelman hem ook verschillende persoonlijke berichten en zocht hij hem na de wedstrijd op, maar de Duitser was toen al naar het ziekenhuis gebracht.

'De reden waarom ik zo boos ben...'

PSG-trainer Luis Enrique sprak eveneens de hoop uit dat Musiala "snel herstelt". Bayern-trainer Vincent Kompany zei: "De reden waarom ik zo boos ben, is niet het resultaat, maar wat er is gebeurd met iemand die van deze sport houdt."