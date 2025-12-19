NEC-trainer Dick Schreuder maakt de afgelopen maanden wéér furore. Met aantrekkelijk, aanvallend voetbal heeft hij de Nijmeegse club op plek vier in de VriendenLoterij Eredivisie gemanoeuvreerd. En de opmars lijkt nog niet ten einde. De topper tegen Ajax vormt opnieuw een meetmoment om zijn kunde te onderstrepen. Hij sluit niet uit dat hij ooit in Amsterdam gaat werken, net als zijn broer deed.

De oudste Schreuder moest lang vechten voor erkenning in het trainersvak. Pas in 2020, na twaalf jaar wachten, kreeg hij toegang tot de hoogste trainerscursus. "Samen met Joseph Oosting", zegt de succestrainer van NEC tegen Voetbal International. "We waren allebei vijftig toen we eindelijk mochten meedoen."

Werken bij een topclub

Zijn doorbraak liet lang op zich wachten, maar daarna ging het snel. Na zijn periode bij PEC Zwolle raakte hij in Nederland wat uit beeld doordat hij bij derdedivisionist Castellón aan de slag ging. Met zijn huidige succes en herkenbare speelstijl bij NEC staat hij echter weer volledig op de kaart. Hij wordt zelfs regelmatig genoemd bij clubs als Ajax en Feyenoord. "Het zou voor Dick de ultieme bekroning zijn om een keer de kans te krijgen bij een topclub", zegt broer Alfred, tegenwoordig trainer bij Al-Diraiyah FC in Saoedi-Arabië.

De 54-jarige Dick Schreuder heeft grote ambities, ondanks dat hij pas een aantal jaren in het profcircuit werkt. "Alfred heeft met Koeman bij Barcelona gewerkt en was hoofdtrainer bij Club Brugge en Ajax. Zoiets lijkt me wel wat. Maar goed, als dat langer duurt en het gebeurt maar niet, dan zou ik alleen nog de leuke dingen doen. Ook een grote buitenlandse club zou mooi zijn, hoor. Die drive heb ik wel. Ik heb bij Philadelphia gewerkt, in de MLS. Dat vond ik zó leuk en mooi. Maar dat snappen veel mensen in Nederland misschien niet."

De NEC-coach staat best open voor een dienstverband bij Ajax, ondanks dat zijn ouders Feyenoorders zijn. "Toen ik bij Ajax werkte, weigerde ma om naar De Arena te gaan. Pa wel, hoor. Stiekem vonden ze het misschien wel mooi dat ik daar stond", zegt Alfred, waarna Dick met een glimlach reageert. "Schrijf maar op, dan weet ik al hoe ma reageert: Wat heb je nu weer gezegd?!"

'Je hebt alle tijd'

Alfred tempert de ongeduldige verwachtingen een beetje, al klinkt er vooral vertrouwen door. "Je hebt alle tijd. Dick is de oudste van ons, maar hij is als trainer later in het betaalde voetbal gekomen. Voor veel mensen komt hij net kijken, dus hij moet zichzelf ook de tijd geven. Als hij zo doorgaat, krijgt hij vroeg of laat de kans", zegt het jongere broertje.

De vraag of de drie Schreuders ooit samen bij een club gaan werken, levert direct enthousiasme op. Alfred ziet het in elk geval zitten. "Dat zouden onze ouders prachtig vinden. Ach ja, dit kunnen we nooit plannen. Een club moet het ook maar willen. Natuurlijk zou het leuk zijn. Ik heb met Dick en met Bart samengewerkt, maar nog niet met z’n drieën.. Dick heeft in dat scenario wel een voorkeur. "Maar dan doen we het wel in een lekker warm land, toch?"

'Onbetaalde assistent'

Alfred sluit een rol als assistent van zijn jongere broer niet per definitie uit. "Ik zou niet zomaar meer ergens assistent worden, maar bij Dick lijkt me dat wel wat. Of met Bart, als hij over een jaar of vijf ergens hoofdtrainer is."

Bart, stagiair in de staf van NEC, benadrukt dat er dan wel duidelijke afspraken nodig zouden zijn. "Je moet aan de voorkant goed afspreken hoe je het aanpakt en wie de hoofdtrainer is. Er zullen altijd momenten zijn waarop je denkt: dit had ik anders gedaan. Eén iemand moet de knopen doorhakken. Ik ben nu ook een soort assistent van Dick. Onbetaalde assistent, trouwens. Daar moeten we het nog wel even over hebben…", lacht Bart. Komende zondag wacht Ajax.

