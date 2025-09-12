NEC staat zaterdagavond voor een zware uitdaging wanneer het regerend landskampioen PSV ontvangt in Nijmegen. De ploeg van trainer Dick Schreuder presteert na vier wedstrijden met een tweede plek boven verwachting en heeft indruk gemaakt met een aanvallende speelstijl. Toch blijft Schreuder, regelmatig vergeleken met PSV-trainer Peter Bosz, bescheiden over zijn eigen prestaties. "Ik kan alleen maar hopen dat ik ook zo’n carrière krijg..."

Schreuder is inmiddels een veelbesproken trainer in de Eredivisie. Met zijn aanvallende en eigenzinnige speelwijze heeft NEC een aantrekkelijke status gekregen Toch wil de trainer niets weten van vergelijkingen met Peter Bosz, die bekend staat om zijn gedurfde stijl. "Ik kan mezelf helemaal niet vergelijken met Peter", zegt Schreuder resoluut. "Hij heeft zulke grote clubs getraind en heeft het bij de meesten ook laten zien. Ik kan alleen maar hopen dat ik ook nog zo’n carrière krijg…"

'Mensen praten nooit over Castellón'

Schreuder stoort zich wel aan het beeld dat zijn carrière pas nu écht van start zou gaan, omdat hij een uitstap van twee jaar naar de tweede competitie van Spanje heeft gemaakt. "Mensen praten nooit over Castellón, maar dat komt omdat ze niet weten wat daar gebeurt of wat er in de Spaanse competitie gebeurt", legt hij uit. "Dat wordt wel heel erg onderschat, want dat niveau was véél hoger dan bij Zwolle."

Spelplezier staat centraal

Linssen liet bij Omroep Gelderland weten dat hij ‘negentig procent van de Eredivisiewedstrijden eigenlijk niet om aan te gluren vindt’, maar dat hij dat bij Schreuder juist anders ervaart. "Dat is voor mij het belangrijkste. Dat niet alleen ik geniet, maar dat ik ook zie dat de spelers hier achter staan. Ook als het wat minder gaat, blijven doorgaan waarin we met elkaar geloven", gaat 54-jarige hoofdtrainer verder.

"Ik probeer een trainer te zijn waar mensen graag naar het stadion komen", licht hij toe. Hij beseft dat het lijntje tussen positieve en negatieve geluiden héél dun is. "Als het goed gaat, vindt iedereen het fantastisch. Als het dan een keer wat minder gaat, hebben ze misschien ook een fantastische wedstrijd gezien, maar dan zeggen ze dat het te aanvallend was..."

'Liever een 1-0 dan een 5-4'

Zaterdagavond wacht een ware test tegen PSV. De kraker belooft spektakel, met diverse analisten die een doelpuntenfestijn voorspellen. Toch blijft Schreuder nuchter over zijn verwachtingen. Heeft de aanvallende trainer eigenlijk liever een 1-0 of een 5-4 zege? "Dan liever 1-0 natuurlijk, want bij 5-4 ben ik wel weer een paar jaar ouder. En je kan ook met 1-0 winnen en beiden heel veel kansen krijgen", sluit Schreuder lachend af.

