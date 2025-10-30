Een feest zoals vorig jaar bleef uit bij de topamateurs van Quick Boys. In de KNVB Beker viel dit jaar het doek al in de eerste ronde, door een thuisnederlaag tegen FC Volendam. De kwartfinalisten van vorig jaar verlaten het toernooi met opgeheven hoofd. Zeker doelpuntenmaker Leonard de Beste, al komt hij flink gehavend uit de strijd.

De Beste scoorde de enige Quick Boys-treffer in de toch wat teleurstellende avond van de amateurs. Al maakte hij zijn goal dus tegen een Eredivisionist, voor wat dat waard is. Na afloop stond hij Sportnieuws.nl te woord met een flinke wond op de bovenkant van zijn voet. Wat was er gebeurd? "De voet ziet er niet al te best uit", constateerde de verslaggever. "Ik schopte gewoon tegen de onderkant van een schoen aan van een van hen."

'Bloed door de schoen heen'

Door het huidige schoeisel van topvoetballers, werd De Beste het slachtoffer van die actie. "Iedereen heeft ijzeren pinnen natuurlijk tegenwoordig. Ik zag al dat er door mijn schoen heen bloed kwam. Dus toen dacht ik al: 'Dat kan wel eens een lekker gat zijn'. Maar het doet geen pijn hoor, het gaat prima", zei De Beste na afloop. Alle goals vielen in de eerste helft van de wedstrijd. Brandley Kuwas zette Volendam met een schitterende vrije trap op 1-0, waarna Aurelio Oehlers binnen het kwartier voor de 0-2 zorgde. Ook De Beste scoorde voor rust.

Het duel moest met enkele minuten worden uitgesteld, omdat de thuisfans voor een vuurwerkshow zorgden. De Beste komt uit de buurt en onthulde bij Sportnieuws.nl dat hij zelf geld had bijgelegd om voor de show te zorgen. "Ik kom hier zelf vandaan, dus ik heb vijf tientjes ingelegd. Dat vond ik zat, zoveel geld heb ik ook weer niet", lachte hij.

Geen Blauwe Dennenappel

Quick Boys groeide vorig seizoen uit tot een bekersensatie door achtereenvolgens Almere City, Fortuna Sittard en Heerenveen uit te schakelen. Pas in de kwartfinale werd er uiteindelijk verloren van latere finalist AZ. Een nieuwe bekerstunt en dus kans op de 'Blauwe Dennenappel' zit er dit jaar dus niet meer in.