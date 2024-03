NEC-fan heeft nu al tattoo van bekerwinst op z'n rug: 'Spijt is voor Arnhemmers'

NEC staat op 21 april in de bekerfinale tegen Feyenoord. Een prestatie op zich, maar NEC is aan zo'n goed seizoen bezig dat de fans het al hoog in de bol hebben. Een Nijmegenaar heeft ruim een maand voor de finale van de KNVB Beker al een tatoeage laten zetten van de bekerwinst.

De Gelderlander volgde Bas Backhaus, de 48-jarige NEC-fan die zo heilig gelooft dat zijn cluppie de beker wint dat hij een tattoo liet zetten. "NEC wint met 1-3. Honderd procent." Bas zag het ontwerp van een Romeinse keizer die de Nederlandse beker vasthoudt van een bevriende tatoeëerder op Facebook en besloot die op zijn rug te laten zetten.

'Spijt is voor Arnhemmers'

De verslaggever van de regionale krant vraagt tijdens het zetten of het pijn doet. "Neuken is lekkerder, maar dat mag ik niet zeggen zeker?”, zegt hij plat. Na ruim vijf uur is zijn tattoo af. "Ik ben hartstikke tevreden met het resultaat, het ziet er prachtig uit”, glundert Bas. "Spijt heb ik niet. Spijt is iets voor Arnhemmers.”

Anders is het een Romeinse beker

NEC haalde al vier keer eerder de bekerfinale, maar won 'm nog nooit. Feyenoord is ook in de vijfde bekerfinale van NEC de favoriet, de Nijmegenaren de underdog. Dus wat als het mis gaat in de Kuip op 21 april? "Dan is het gewoon een Romeinse beker. Ik doe dit voor een goed doel. De goden pleasen, zodat we eindelijk een keer de beker winnen. Ik denk dat deze tattoo daarbij gaat helpen. Dat moet en gaat ook gebeuren. NEC wint met 1-3. Honderd procent. Anders had ik hem niet laten zetten, toch?”

Noviomagum

De referenties naar de Romeinse tijd wijzen naar het ontstaan van de stad Nijmegen. In de Romeinse tijd was Noviomagum, zoals de stad zo heette, een belangrijke post van het immense rijk. Nijmegen is in Nederland ook de oudste stad.

Kijk hieronder de reportage die De Gelderlander maakte met en over de NEC-fan.