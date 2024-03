NEC bij bekerwinst niet gehuldigd in centrum Nijmegen, vanwege gedoe in 2003

De bekerfinale is nog ver weg, maar de fans van NEC weten al: als hun club de KNVB Beker wint, dan is er géén huldiging van het team in het centrum van Nijmegen. Dat heeft de burgemeester van de stad al laten weten.

De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wijst voor de reden van zijn maatregel naar 2003. Liefst 21 jaar geleden ging het bij een huldiging van NEC mis, toen fans er een puinhoop van maakten in het centrum van de stad. Voor Bruls reden om nu alvast te zeggen dat een eventuele huldiging niet in het centrum, maar op een andere plek in de stad wordt gehouden.

"De laatste huldiging van NEC was al niet meer in het centrum”, zegt Bruls tegen De Gelderlander, verwijzend naar 2015. Toen werd NEC kampioen van de Jupiler League en promoveerde het weer naar de Eredivisie. NEC werd toen net buiten het centrum op een parkeerterrein gehuldigd. "Daar is toen voor gekozen omdat het bij een eerdere huldiging niet lekker ging in het centrum. Dat lag met name politieagenten nog vers in het geheugen.”

Buiten het centrum

Dat waren dus rellen in 2003, toen NEC Europees voetbal haalde en een huldiging in het centrum kreeg. Voor het laatst dus, naar nu blijkt. Zelfs in 2024, 21 jaar na dato, voelt de burgemeester er nog altijd niks voor om het weer te proberen. "Zo’n huldiging vraagt om een terrein dat je goed af kunt zetten. Je moet een deel van het verkeer stilleggen. En het heeft allerlei consequenties voor de openbare ruimte", zegt Bruls. "Daarom is de voorkeur van de driehoek een huldiging niet in de buurt van het centrum te organiseren.”

Stadion en park

Het plan is nu om NEC vlakbij stadion De Goffert te huldigen. Om het stadion heen ligt het Goffertpark, waar ook regelmatig concerten worden gehouden. Dat is volgens de gemeente een prima plek voor een huldiging. "Daarover is nog niets beslist. Al snap ik dat een huldiging in het stadion niet de voorkeur heeft. Wij denken dat er rondom de Goffert terreinen zijn die je goed af kunt zetten. Maar we moeten nog horen hoe de club erover denkt.”

Maar eerst moet de bekerfinale nog gespeeld én gewonnen worden door NEC, mocht een huldiging überhaupt ter sprake komen.