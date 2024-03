Clubhelden Vitesse zien de degradatie nu echt aankomen: 'Dit was de genadeklap'

Er moet een wonder gebeuren, wil Vitesse dit seizoen niet degraderen uit de Eredivisie. Een aantal clubhelden en betrokkenen ziet de bui al van verre aankomen en gelooft nauwelijks meer in dat wonder. "Degradatie is tot daaraan toe, als de club maar blijft bestaan. Dat is veel belangrijker.”

Mensen van de club proeven inmiddels gelatenheid. In het stadion, in de stad Arnhem, er zijn weinig mensen die nog geloven in dat Vitesse volgend seizoen nog in de Eredivisie speelt. In theorie kan er nog van alles, met nog negen duels te gaan en een achterstand van vijf punten op de veilige plek vijftien. "Maar in de praktijk niet meer”, zegt Arnhemmer Ulbe Rozeboom in De Gelderlander. "Het zij zo."

'Je ziet de degradatie aankomen'

De regionale krant maakte een rondje langs fans én mensen die in het verleden iets of veel voor de club gedaan hebben. Zo ook Frans Thijssen, oud-speler van de club in de jaren 80. "Je ziet de degradatie aankomen”, zegt Thijssen (72). "Met die voortdurend domme fouten achterin en een gebrek aan scorend vermogen voorin. De teloorgang is voor mij inmiddels geen verrassing meer. Maar ik leef echt mee met de mensen op de werkvloer bij Vitesse. De clubmensen. Dit doet pijn, hoor. Mensen kunnen hun baan verliezen."

Nederlaag bij RKC de genadeklap

Veel mensen die De Gelderlander sprak, zagen de 3-1 nederlaag bij degradatieconcurrent RKC afgelopen weekend als de genadeklap. "De nederlaag bij RKC was de genadeklap”, zegt de 26-jarige diehard-fan Tom Krechting. "Maar dit zag je al lang aankomen. Ik baal er echt van, maar bespeur ook enige gelatenheid. We zijn allemaal een beetje murw gebeukt door alle ellende op en om het veld."

'Ik pieker me tegenwoordig suf'

"Maar ik pieker me tegenwoordig suf over Vitesse", zegt Jan Snellenburg, die jarenlang onderdeel was van geldschietersclub Vrienden van Vitesse. "Over onze bestuurlijke problemen. Waar is het voor ons fout gegaan? Er is een proces gaande dat nauwelijks te herstellen lijkt. Vitesse is een respectabele club, met een grote geschiedenis. Maar diep in mijn hart heb ik angst dat de club verdwijnt."