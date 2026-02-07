NEC heeft wederom een overwinning geboekt in de VriendenLoterij Eredivisie. De nummer twee van de Nederlandse competitie is op weg naar een historische prestatie en ging dan ook niet in de fout tegen degradatiekandidaat Heracles. De Almeloërs brachten NEC nog wel even aan het wankelen, maar uiteindelijk eindigde het in 4-1 voor de Nijmegenaren.

NEC is al sinds 2 november ongeslagen in alle competities en dus begon de ploeg van Schreuder vol vertrouwen aan het duel met Heracles Almelo. Tóch was het een zéér mager begin, totdat Philippe Sandler op schitterende wijze Bryan Linssen bediende. De centrale verdediger gaf een splijtende pass door de as van het veld, waarmee Linssen oog in oog met Heracles-doelman Remko Pasveer kwam en ‘m strak tegen de touwen schoot: 1-0.

Nonchalante Sandler meteen afgestraft

De 28-jarige Sandler, met een verleden bij Manchester City en Feyenoord, liet enkele minuten later precies zien waar het bij hem nog weleens aan schort. Hij was héél nonchalant op de rand van zijn eigen strafschopgebied en liet zich gemakkelijk de bal afsnoepen door Heracles-aanwinst Naci Ünüvar. Lequincio Zeefuik had daarna alle tijd en ruimte om de bal in het doel te schuiven: 1-1.

Daarna kwam nog tweemaal de nonchalante houding van Sandler aan het licht, want Zeefuik had tot tweemaal een geweldige kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten. In eerste instantie trof hij met een mooi stiftje de bal op de paal, waarna de bal op krankzinnige wijze uit het doel stuiterde. Een paar minuten had Zeefuik opnieuw een schitterende actie in huis, ditmaal langs de zijlijn, waarna hij opnieuw de paal trof. Daardoor bleef het op miraculeuze wijze gelijk.

Geluk van NEC

Vlak voor rust kwam NEC dan tóch op voorsprong. Heracles had de betere kansen, maar NEC gaf een lesje effectiviteit aan de Almeloërs. Tjaronn Chery kreeg wat ruimte in het strafschopgebied en jaste de bal via de paal kiezelhard achter Pasveer: 2-1. Het zorgde voor mooie taferelen in het Goffertstadion, want geldschieter Marcel Boekhoorn werd luidkeels toegejuicht door de fanatieke aanhang van de Nijmegenaren.

In de tweede helft kwam de huidige nummer twee van de Eredivisie een stuk beter voor de dag. Ze werden echter geholpen door een oliedomme overtreding van Djevencio van der Kust. De Heracles-verdediger vloerde Brayann Pereira in het strafschopgebied en zag scheidsrechter Joey Kooij resoluut naar de stip wijzen. Başar Önal mocht aanleggen voor de penalty en deed dat feilloos: 3-1. Het NEC-publiek liet vervolgens horen overtuigd te zijn: ze gaan Europa in.

Aansluitingtreffer Heracles afgekeurd

Met zo'n twintig minuten op de klok leek Heracles Almelo de aansluitingstreffer te maken, maar daar zette scheidsrechter Kooij een streep door. Sava Čestić werkte de bal met wat fortuin in het doel, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor bleef de marge twee in het voordeel van NEC. In de slotfase zette Noe Lebreton de eindstand van 4-1 op het scorebord.

Speciaal moment voor Bram Nuytinck

Vlak na de laatste treffer zorgde Dick Schreuder voor een prachtig moment. Hij besloot publiekslieveling Bram Nuytinck enkele minuten te geven, waarmee hij na een klein jaar afwezigheid zijn rentree mocht maken op het voetbalveld.

