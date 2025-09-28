Steven Bergwijn verloor vrijdag met zijn Al-Ittihad van Al-Nassr in de Saoedische competitie. Dat heeft zware gevolgen voor zijn trainer: de legendarische Laurent Blanc werd twee dagen na de wedstrijd ontslagen.

Het werd 2-0 tegen de club van Cristiano Ronaldo en het was pas de eerste nederlaag van het seizoen voor Al-Ittihad. "Het clubbestuur heeft ook besloten om Hassan Khalifa te benoemen tot hoofdtrainer totdat er een nieuwe technische staf is aangesteld die past bij de ambities van de club", aldus Al-Ittihad in een verklaring op sociale media. Khalifa was de assistent van Blanc, van wie de rest van de staf ook is ontslagen.

De 59-jarige Blanc zat sinds zijn ontslag bij Olympique Lyon in september 2023 zonder club, maar werd in juli 2024 als trainer aangesteld door Al-Ittihad, waar de voormalige Franse bondscoach weer samenwerkte met Karim Benzema, de vedette van het in Jeddah gevestigde team. De 35-voudig Oranje-international Bergwijn voetbalt sinds september 2024 voor de club.

Topspelers bij Al-Ittihad

De 27-jarige Bergwijn kent uitstekende cijfers bij zijn nieuwe club, dat hem vorig seizoen overnam van Ajax. In 35 wedstrijden was hij goed voor achttien goals en negen assists. De linksbuiten speelt daar samen met topvoetballers als Danilo Pereira, Fabinho, N'Golo Kanté, Houssem Aouar, Moussa Diaby en de eerdergenoemde Benzema.

Problemen bij het Nederlands elftal

Sinds de overstap naar Saoedi-Arabië is Bergwijn niet welkom bij het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman besloot om de 35-voudig international niet meer op te roepen, wat tegen het zere been van Bergwijn was. Speler en trainer kunnen sindsdien niet meer door één deur en de interlandcarrière van de aanvaller krijgt geen vervolg zolang Koeman de bondscoach is.

Al-Ittihad staat derde in de competitie, met negen punten uit vier wedstrijden. Alleen het Al-Nassr van Ronaldo heeft de volle buit (twaalf punten) te pakken.