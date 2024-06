Nederland - Canada: dit is de scheidsrechter bij de oefenwedstrijd in aanloop naar het EK 2024

Woensdagmiddag kondigde Ronald Koeman al één speler aan die zal starten voor het Nederlands elftal: Bart Verbruggen. De keeper van Brighton is verkozen tot eerste keeper van Nederland en zal op het EK onder de lat staan. Over de rest van het elftal liet de bondscoach weinig los. Eén van de opties op 10 is Georginio Wijnaldum, die zomaar eens in de basis kan staan als het aan Koeman ligt.