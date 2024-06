'Ronald Koeman zal Georginio Wijnaldum op 10 gebruiken bij oefeninterland Nederland'

Woensdagmiddag kondigde Ronald Koeman al één speler aan die zal starten voor het Nederlands elftal: Bart Verbruggen. De keeper van Brighton is verkozen tot eerste keeper van Nederland en zal op het EK onder de lat staan. Over de rest van het elftal liet de bondscoach weinig los. Eén van de opties op 10 is Georginio Wijnaldum, die zomaar eens in de basis kan staan als het aan Koeman ligt.

"Ik wil nog niet praten over spelers in de basis wel of niet, dat moet ik eerst duidelijk maken aan de spelers zelf", zei Ronald Koeman woensdag op de persconferentie. Over de positie van Wijnaldum wilde hij dus ook nog niet veel zeggen. Wel gaf hij toe dat hij een basisplaats voor Wijnaldum nog ziet zitten. "Ik denk nog altijd dat dat kan."

Laatkomers

Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners komen pas later bij Oranje en hebben daarmee een klein nadeel. Koopmeiners, die ook prima op de 10-positie uit de voeten kan, zal de eerste wedstrijd niet mee kunnen doen en dat maakt de kans voor Wijnaldum op 10 alleen maar groter. De connectie tussen Memphis en Wijnaldum is vaker de reden geweest voor Koeman om Wijnaldum erbij te halen, dus dat zal nu weer een reden zijn.

De vorige interlandperiode werd Wijnaldum, vrij controversieel, weer uitgenodigd voor het Nederlands elftal, ondanks zijn vertrek naar Saoedi-Arabië. Koeman zette hem toen ook al in de basis tegen Schotland en toen speelde Wijnaldum zeker geen onverdienstelijke pot. Mocht hij dit weer laten zien in de oefenduels, kan hij zomaar eens de nummer 10 van Nederland worden op het EK.

Alles moet in elkaar vallen

Iedereen die al eens een EK heeft gespeeld, zegt het: "Alles moet goed voelen en in elkaar passen." De bondscoach zal dan ook op zoek zijn naar de beste opstelling, die het soepelst verloopt. De oefenduels zijn daar erg belangrijk voor: loopt het in de oefenduels, dan zal er weinig veranderen aan de basiself. Wat dat betreft heeft Wijnaldum bij een basisplek dan al een streepje voor op Koopmeiners, als het lekker loopt.

Puzzel nog lang niet af

Er is nog wel een puzzel te leggen, want naast de nummer 10 positie zijn er nog wat twijfelachtige posities. Beide backposities bijvoorbeeld en de plek van- en naast Frenkie de Jong. "We hebben straks nog twee oefenwedstrijden en ik denk dat je daarna wel een basisopstelling eruit kan pakken", zei Koeman op de persconferentie.

De fitheid van Frenkie de Jong zal ook meespelen voor de kansen van Wijnaldum. Mocht Frenkie nog niet fit zijn, dan zal er geschoven moeten worden op het middenveld en moet een aanvallende middenvelder als Koopmeiners wellicht een linie terug naar de nummer 8. Koeman heeft op het middenveld in ieder geval genoeg opties. Op basis van eerdere ervaringen met Koeman, maakt Wijnaldum gewoon een grote kans de vaste 10 te worden