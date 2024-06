'Dat komt door die periode': bondscoach Ronald Koeman verklaart keuze voor Bart Verbruggen

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven waarom Bart Verbruggen eerste doelman is op het EK. Woensdagochtend sijpelde het nieuws al naar buiten dat de keeper van Brighton onder de lat staat in Duitsland en op der persconferentie bevestigde Koeman dat met Verbruggen naast hem.

"We hebben de keuze gemaakt dat Bart de eerste keeper is. Het was voor mij een aantal weken duidelijk dat hij de eerste keeper zou worden. Dat komt door periode oktober - november, waar hij alle interlands gekeept heeft", verklaarde Koeman.

'Elkaar naar grote hoogtes stuwen'

Verbruggen hoorde het nieuws dinsdagochtend van Koeman, die het samen met keeperstrainer Patrick Lodewijks bekendmaakte. Koeman: "Later heeft Patrick Lodewijks in detail besproken waarom Verbruggen eerste keeper is." Mark Flekken en Justin Bijlow, de andere keepers, schopten geen herrie na het nieuws. "Het zijn heel lieve jongens. Ze moeten zorgen dat ze elkaar concurrentie geven en tot grote hoogtes stuwen."

Koeman deelde ook zijn volgorde qua keepers. 1. Verbruggen, 2. Flekken en 3. Bijlow. "Maar die laatste twee kunnen tijdens het toernooi nog afwisselen."

Jongensdroom

"Een verrassing zou ik niet willen zeggen", reageerde Verbruggen op de keuze van Koeman. "Mooi om de bevestiging te krijgen. Het EK is niet niks, een jongensdroom", aldus de hoofdrolspeler zelf. "Blij toen ik boodschap kreeg en er nog steeds blij mee. Super veel zin in. Mooi voor mij. We gaan een mooie zomer tegemoet."

Verbruggen is blij dat hij al vroeg weet dat hij onder de lat staat "Fijn dat er duidelijkheid is", vond de keeper, die met nieuwe handschoenen gaat keepen. "Andere kleurtjes. Passen goed bij de schoenen als bij oranje."

Penaltykiller?

Op het EK kan er een penaltyserie komen. Verbruggen is daar klaar voor, al wil hij zichzelf geen penaltykiller noemen. "Dat laat ik aan andere mensen. Ik heb er wel een aantal gepakt, maar er zijn er ook een aantal in gegaan. Ik voel me comfortabel, heb vertrouwen in mezelf. Als het zover is dan heb ik het gevoel dat ik daar meer dan klaar voor ben."