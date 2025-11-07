Het Nederlandse vrouwenelftal kan zaterdag voor groot succes zorgen op het WK onder 17. Ze spelen namelijk om 20.00 uur in de finale tegen Noord-Korea op het eindtoernooi in Marokko. Lees hier waar de wedstrijd te zien is.

Oranje onder 17 zorgt voor spektakel op het WK. Ze wisten slechts één van de drie groepsduels te winnen in poule B, maar stootten toch door naar de achtste finales. Daarin versloegen ze na penalty's het team van de Verenigde Staten.

In de kwartfinales kwam het opnieuw aan op strafschoppen in het duel met Frankrijk. Weer trok Nederland aan het langste eind, en dat betekende een nieuwe ontmoeting met Mexico. Oranje verloor al met 1-0 van die ploeg in de groepsfase, maar in de halve eindstrijd ging Nederland er met 1-0-zege vandoor. Lina Touzani schoot Nederland in de 69ste minuut naar de eindstrijd tegen regerend wereldkampioen Noord-Korea, dat eerder op de dag van Brazilië had gewonnen.

'Wordt een hele zware wedstrijd'

Ook Noord-Korea is een oude bekende uit poule B. Toen werd er met 5-0 verloren door het team van coach Olivier Amelink. Ze zullen het dus lastig krijgen in de finale, denkt ook Touzani. "Dat wordt een hele zware wedstrijd. Noord-Korea is heel sterk", zei ze na de zege op Mexico. "Maar wij zijn ook goed. We kunnen alles. Dat hebben we vanavond en tegen Amerika en Frankrijk laten zien."

Kijk live

De aftrap in het Prince Moulay Abdellah Stadion in de Marokkaanse hoofdstad Rabat is zaterdag 8 november om 20.00. De WK-finale is live en gratis te volgen via FIFA Plus.