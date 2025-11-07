Luciano Valente is de nieuwe debutant in de selectie van het Nederlands elftal. Dat heeft Ronald Koeman vrijdagmiddag bekend gemaakt. Hij deelde zijn selectie voor de laatste interlands voor de WK-kwalificatie. Oranje speelt eerst tegen Polen daarna tegen Litouwen.

Het is een goed moment om Luciano Valente te selecteren voor Oranje, aangezien hij ook nog in aanmerking kwam voor het Italiaanse elftal. Daar sprak hij een aantal weken geleden openlijk over. Valente speelde vorige zomer nog op het EK met Jong Oranje, maar werd na zijn transfer naar Feyenoord niet meer opgeroepen voor zowel Jong Oranje als het grote Oranje. Dat is nu wel het geval.

Veel debutanten

Ronald Koeman gaf eerder al aan gefaseerd nieuwe jongens een kans te geven bij Oranje. Dat deed hij eerst al met Feyenoord-aanvoerder Sem Steijn en even later met Mexx Meerdink. Voor de laatstgenoemde zou het nooit tot een debuut komen, omdat hij al vroeg geblesseerd afhaakte.

Terugkeer van De Ligt

Koeman maakt ook weer gebruik van de diensten van Matthijs de Ligt. De verdediger is in vorm bij Manchester United en dat is opgevallen. Vorige interlandperiode werd hij niet geselecteerd, maar nu is hij er weer bij. Dat gaat ten koste van Stefan de Vrij, die bij Inter ook amper aan zijn minuten komt. Ook keert Lutsharel Geertruida terug in de Oranje-selectie.

Kwalificatie WK

Nederland maakt zich op voor twee cruciale interlands om zich te kwalificeren voor het WK. Oranje speelt vrijdag 14 november om 20.45 uur tegen Polen. Zij staan tweede met 13 punten uit 6 wedstrijden, dat zijn 3 punten minder dan Nederland. Maandag 17 november sluit Oranje de groepsfase van de WK-kwalificatiecampagne af met een thuiswedstrijd tegen Litouwen.

