Voor Nederland - Litouwen moet je maandagavond op twee verschillende zenders inschakelen. De voorbeschouwing is namelijk op een ander kanaal dan de wedstrijd. Dat komt allemaal door het altijd belangrijkere NOS Journaal. Check hier op welke kanalen Nederland - Litouwen wordt uitgezonden.

De grote vraag voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel in de Johan Cruijff Arena is: keert Rafael van der Vaart terug als analist bij de NOS? Vrijdag bij Polen - Nederland moest Pierre van Hooijdonk het analistenwerk in zijn eentje doen omdat zijn collega ziek afhaakte. Bij Nederland - Litouwen is er voor het vaste tweetal weer een kans om samen op te reden rond Oranje, want er valt genoeg te bespreken. Tegen Polen was de ploeg van bondscoach Ronald Koeman niet best, maar tegen Litouwen kan en moet het WK-ticket definitief veilig gesteld worden.

Debutant

Justin Kluivert haakte tussen de twee wedstrijden in af en dus heeft Koeman nog een speler minder tot zijn beschikking. Dat komt goed uit voor Luciano Valente. De middenvelder van Feyenoord maakte zijn debuut in de selectie en kan maandagavond ook zijn eerste minuten op het veld maken. Koeman glimlachte al veelzeggend toen de vraag gesteld werd of Valente kan debuteren tegen Litouwen. De fans die het duel niet boycotten, zullen ook Emmanuel Emegha graag in actie willen zien. De spits van Strasbourg viel tegen Polen voor het eerst in.

Wisselen van zender

Om van alles op de hoogte te zijn, kunnen kijkers al vanaf 20.15 uur inschakelen voor de voorbeschouwing. NPO 3 is dan de zender waar live gekeken wordt naar de aanloop van het duel. Twintig minuten later, om 20.35 uur, is NPO 1 de bestemming voor de rest van de voorbeschouwing én het duel. De aftrap is om 20.45 uur. Kijkers die bij NPO 3 blijven hangen, hebben tot 20.40 uur om over te schakelen. Daarna begint op die zender het praatprogramma Van Roosmalen & Groenteman.

Bijzondere heenwedstrijd

De heenwedstrijd in Litouwen was een bijzondere voor Oranje. Nederland had de grootste moeite met de bezoekers van vanavond en won maar nipt met 2-3. Wel werd het een historisch duel voor Memphis Depay, want hij kroonde zich in en tegen Litouwen tot de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Alles over de WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.