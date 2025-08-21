De kans is groot dat Nederland veel punten bij elkaar kan sprokkelen op de belangrijke coëfficiëntenranglijst. Al vier clubs zijn zeker van Europese deelname en daar komen FC Utrecht en AZ hoogstwaarschijnlijk bij.

PSV en Ajax zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Feyenoord moest dat via de kwalificaties doen, maar struikelde over het Fenerbahçe van José Mourinho. Wel gaan ze naar groepsfase Europa League, net als bekerwinnaar Go Ahead Eagles. FC Utrecht lijkt de derde Nederlandse ploeg in dat toernooi te worden, terwijl AZ hoogstwaarschijnlijk in de Conference League instroomt.

Zes teams in Europa dus, een ongekende luxe zou dat zijn. Zover is het nog niet, maar het ziet er goed uit na de overwinningen van FC Utrecht en AZ.

Twee keer 2-0

Beide ploegen hebben al twee kwalificatierondes achter de rug. Utrecht rekende af met FC Sheriff en Servette. Donderdagavond stond het eerste deel van het tweeluik met het Bosnische Zrinsjki Mostar op het programma. In een regenachtig Stadion Bijeli Brijeg wonnen de Utrechters met 2-0 door goals van David Min (penalty) en Victor Jensen.

Dat was ook de uitslag zo'n 450 kilometer westelijker. Daar speelde AZ tegen Levski Sofia. De Alkmaarders schakelden eerder Ilves en FC Vaduz uit en deden in Bulgarije goede zaken. Ibrahim Sadiq en Troy Parrott zorgden voor de doelpunten.

Alles over Europa League

Alles over Conference League

