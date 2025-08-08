De UEFA heeft een reeks sancties opgelegd aan Barcelona naar aanleiding van het overtreden van de regels bij hun laatste Champions League-wedstrijd. Lamine Yamal en Robert Lewandowski hebben beiden een boete opgelegd gekregen wegens het overtreden van de dopingregels. Ook de club zelf en trainer Hansi Flick zijn beboet, laatstgenoemde heeft ook een schorsing aan zijn broek hangen.

De spelers en de club zijn beboet voor het overtreden van verschillende regels tijdens de return tegen Inter Milan, zo meldt Marca. De Spanjaarden verloren toen met 3-4, nadat er in de heenwedstrijd met 3-3 gelijk werd gespeeld.

Boetes en schorsingen

Yamal en Lewandowski moeten beiden 5000 euro betalen wegens het overtreden van de anti-dopingregels. De twee spelers hadden zich niet direct na de wedstrijd gemeld op de aangewezen plek voor de dopingcontrole. Coach Hansi Flick en zijn assistent Markus Sorg kregen zwaardere straffen.

Zij zijn voor één wedstrijd geschorst en elk beboet met 20.000 euro vanwege onsportief gedrag tijdens de wedstrijd in het San Siro. De club zelf kreeg ook twee boetes: 5.250 euro voor het gooien van voorwerpen door de bezoekende fans en nog eens 2.500 euro voor het gebruik van pyrotechniek.

Ballon D'Or

Donderdag werd de lijst bekend gemaakt met de genomineerden voor de Ballon D'Or. Yamal behoort tot de genomineerden en is samen met Ousmane Dembélé favoriet om de prestigieuze prijs in september in ontvangst te nemen. Op de lijst met genomineerden staan ook twee Nederlanders: Virgil van Dijk en Denzel Dumfries.

De jonge ster van Barcelona maakt indruk met zijn prestaties, maar ook buiten het voetbalveld weet hij met enige regelmaat het nieuws te halen, bijvoorbeeld toen hij als zeventien-jarige op vakantie ging met de 29-jarige influencer en OnlyFans-ster Fati Vazquez. Ook met zijn verjaardagsfeestje kwam hij onlangs in opspraak. De voetballer zou tijdens het vieren van zijn achttiende verjaardag mensen met dwerggroei hebben uitgenodigd als entertainment.

