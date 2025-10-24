Ralf Seuntjens staat bekend om zijn uitgesproken interviews. De 36-jarige spits van Lommel SK schuwt het niet om zijn kritische mening te uiten. Terwijl hij momenteel nog indruk maakt in de aanval bij de Belgische tweedeklasser, heeft hij zijn toekomstplannen al helder: analist bij ESPN én assistent-trainer. “Dat staat overduidelijk op nummer één”, vertelt Seuntjens aan Sportnieuws.nl.

"Ik geniet echt volop om hier (bij Lommel SK, red.) elke dag te zijn. Het lijkt of ik weer een hele nieuwe motivatie gekregen heb", zegt Seuntjens, die enkele jaren geleden de strijd tegen lymfeklierkanker won. "Alles is nog steeds schoon, dus ik kan gewoon volle bak gaan en hoef nergens rekening mee te houden. Alleen, conditioneel wordt het minder maar dat heeft ook met de leeftijd te maken", lacht hij.

Laatste club voor Seuntjens

Seuntjens onthulde vorig jaar aan deze site al dat hij 'alleen bij een Dick Advocaatje' verder zou gaan, tóch durft hij zich opnieuw aan zo’n uitspraak te wagen. "Dit lijkt wel de laatste club te worden, in ieder geval in het betaald voetbal. Als ik me aan het eind van het jaar nog steeds zo energiek voel als nu, dan ga ik nog graag een jaar door. Maar ja, dan ben ik ook 37 jaar. Dan moeten we ook gewoon eerlijk zijn naar elkaar. Als het dan nog goed voelt, gaan we door. Als het minder goed voelt, dan moeten we het niet doen."

'Analist lijkt me écht fantastisch, dat staat op één'

De cultspits kan er niet omheen: het wordt tijd om na te denken over zijn toekomst, want zijn carrière als voetballer nadert het einde. "Het trainerschap lijkt me heel interessant, maar dan eerst als assistent. Maar het scouten van spelers lijkt me ook interessant, bijvoorbeeld als assistent van een technisch directeur. Dat zijn rollen die ik echt ambieer in het voetbal", stelt Seuntjens, die echter vooral het medialandschap héél interessant vindt. "Analist bij ESPN lijkt me écht fantastisch. Dat staat overduidelijk op nummer één."

Voorbeeld nemen aan Louis van Gaal

De routinier wil rustig de tijd nemen om uiteindelijk door te groeien tot hoofdtrainer. "Van Gaal heeft natuurlijk de ALO gedaan toentertijd, daar leer je allerlei communicatievaardigheden", zegt Seuntjens, die zelf de CIOS al voltooide. "Daar geef je ook les aan kinderen en dan moet je een groep zien te managen. Dat vind ik wel heel belangrijk, want ik vind dat je moet weten hoe je om moet gaan met groepen en hoe die balans daar is."

"Daarom lijkt het mij prettiger om eerst als assistent ergens te beginnen. Dan kun je jouw rol zoeken om dan pas naar het hoofdtrainerschap toe te werken. En werken als analist is natuurlijk een voorzetje op dat alles. Dat je alle wedstrijden ziet, je tactieken hoort en je overdag gewoon met de clubs mee kan lopen om te kijken hoe het er daar aan toe gaat. Dat zou het ideale scenario zijn", besluit Seuntjens.