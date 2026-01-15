Een opmerkelijk verhaal uit België. Daar is een 27-jarige voormalig voetballer uit Nederland opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij een drugsdeal. Het gaat om Nigel R.

Met dat nieuws komt het Algemeen Dagblad donderdagmidddag. R. kwam in het seizoen 2016/2017 uit voor Feyenoord, maar daar kwam het niet tot een doorbraak. Hij kwam slechts tot één duel. Daarna volgden nog twee jaar bij de Nederlandse club SC Cambuur, waarna hij naar het buitenland vertrok.

Buiten onze landsgrenzen kwam de voetballer uit voor Levski Sofia in Bulgarije, het Amerikaanse DC United, Kalba FC uit de Verenigde Arabische Emiraten, AEL Limassol op Cyprus en een korte periode bij het Servische Spartak. Daar kwam hij in september 2024 naartoe, maar die club verliet hij aan ongeveer een jaar geleden.

Een jaar daarna is hij weer in het nieuws. Volgens het AD controleerde de Belgische politie in het Belgische plaatsje Deurne een auto waar R. kort in- en uitstapte. De bestuurder van die wagen, niet R. dus, had cocaïne van hem gekocht.

5000 euro aan contant geld

Vervolgens werd het huis van de man die de drugs had verkocht aan de bestuurder doorzocht. Daar zou liefst 5000 euro aan contant geld gevonden zijn. Het onderzoek loopt nog, maar R. is wel weer vrijgelaten onder voorwaarden.

