De rechtszaak rond de Nederlandse ex-profvoetballer Marc H. is voorbij. De rechter heeft donderdag uitspraak gedaan en de voormalig speler van onder meer Willem II een taakstraf opgelegd, meldt de rechtbank. Marc H. was sinds 2024 jeugdtrainer bij Vitesse, waar hij afgelopen zomer werd ontslagen.

Marc H. had meteen toegegeven dat hij iets verkeerds had gedaan toen het seksuele contact met het minderjarige meisje boven water kom. Zij had het tekstgesprek gefotografeerd en haar ouders ingelicht toen hij over de schreef ging. Hij vroeg het meisje nog hun gesprek te verwijderen, maar toen was het al te laat. Als verdachte bekende hij meteen bij de politie en nam hij verantwoordelijkheid voor zijn daden. De 41-jarige ex-prof had een eigen voetbalschool in Eindhoven en via die weg kwam hij in contact met het slachtoffer.

'Dat roept afschuw op'

De openbaar aanklager vroeg de rechter om hem te straffen met een taakstraf van 100 uur. Daar ging de rechter in de uitspraak in mee, maar maakte wel 40 van die 100 uur voorwaardelijk. Hij moet dus 60 uur uitvoeren en de 40 uur daarna pas als hij ooit nog een keer de fout in gaat. "Dit soort feiten brengt schade toe aan minderjarigen die nog aan het begin staan van hun seksuele ontwikkeling”, aldus de rechtbank. "Hij (de verdachte, red.) heeft zijn eigen behoeften vooropgesteld en is volledig voorbijgegaan aan de gevolgen voor het slachtoffer. Dat roept afschuw op."

Dreigende berichten en geen baan

De rechter zag ook een verlichtende omstandigheid bij de inmiddels veroordeelde ex-voetballer. Hij komt sinds zijn ontslag en de rechtszaak niet meer aan een baan, ook niet buiten de voetbalsector. De man en zijn partner kregen op sociale media veel negatieve reacties. Soms waren de berichten zelfs dreigend. Dat vraagt veel van zijn gezinsleven, ziet de rechter. De gevolgen zijn voor hem nu eenmaal groter dan voor iemand zonder naamsbekendheid, vindt de rechtbank.

'Bijzonder kwalijk'

"De gezagsverhouding, terwijl verdachte wist van de leeftijd van het slachtoffer, maakt het handelen van verdachte bijzonder kwalijk. Het slachtoffer heeft bovendien veel signalen gegeven dat zij niet op een dergelijk gesprek zat te wachten. Toch heeft dat verdachte er niet van weerhouden om het gesprek te vervolgen en zelfs verdergaande seksueel getinte berichten te sturen en seksuele voorstellen te doen. Hiermee heeft verdachte een inbreuk gemaakt op de psychische integriteit van het minderjarige slachtoffer. De rechtbank rekent het verdachte ook aan dat hij zich hiervan bewust is geweest en tóch het gesprek als zodanig heeft voortgezet."