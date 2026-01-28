Het WK voetbal van 2026 wordt in 2026 gehouden in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Maar vanwege het omstreden beleid van Amerikaanse president Donald Trump is daar al veel om te doen. Deze week klonk er een oproep vanuit onverwachte hoek.

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter sprak zich namelijk uit over de situatie. De 89-jarige verwijst hierbij naar het autoritaire beleid van Trump. "Voor de fans is er maar één advies: blijf weg uit Amerika", schrijft hij op X.

Hij sluit zich aan bij de veelvuldige kritiek op het toernooi en de oproep tot een boycot. Ook in Nederland was dat al onderwerp van discussie. Er werd een petitie opgezet met de stelling dat Nederland zich moest terugtrekken uit het eindtoernooi. Inmiddels hebben daar ruim 150.000 mensen voor getekend.

Oordeel KNVB

De KNVB liet weten dat Oranje 'tot nu toe' gewoon naar het WK gaat, maar dat ze de ontwikkelingen in de VS in de gaten houden. Volgens voorzitter Frank Paauw wordt er op dit moment "een nieuwe grens getrokken" door de Amerikaanse president Trump, die onder meer dreigt met het innemen van Groenland, dat onderdeel is van Denemarken. Daarnaast dreigen er inreisverboden voor fans uit veel deelnemende landen. Onder hen zouden ook supporters uit Marokko vallen.

Vredesprijs

Blatter sprak zich eerder ook al uit over de relatie tussen Trump en de huidige FIFA-baas Gianni Infantino. Dat had te maken met de vredesprijs die de president kreeg uit de handen van Infantino, nadat Trump naast de Nobelprijs greep.

De 89-jarige Blatter was jarenlang voorzitter van de FIFA, maar werd zelf ook bekritiseerd om zijn beleid. Hij werd door een corruptieschandaal geschorst tot 2027.

